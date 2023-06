Undici addetti sicurezza e portierato

Undici addetti o addette alla sicurezzaportierato. La scadenza dell’offerta è il 12 giugno 2023. Per la società C.S. Servizi, società di servizi e sicurezza non armata, si ricercano 11 addetti che si occupino di sicurezza sussidiaria, accoglienza e portierato. L’azienda cerca 2 persone per Cervia, 1 per Ravenna, 4 per Milano Marittima, 4 per il litorale Marina di Ravenna-Punta Marina.

Si richiede la capacità di contatto con il pubblico, una conoscenza almeno scolastica della lingua inglese, la conoscenza di base di Windows. È richiesto l’essere automuniti. È considerato un titolo preferenziale un’esperienza pregressa nella mansione ricercata, il possesso della Licenza di Scuola Media Inferiore nonchè l’aver partecipato a un corso antincendio e di primo soccorso. Il tipo di contratto proposto è lavoro intermittente a tempo determinato. La sede di lavoro è nelle località indicate e l’orario prevede anche turni nei giorni festivi.