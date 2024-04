Un’eccellenza del territorio: le terme di Riolo

Nel 1870, grazie all’ingegnere Antonio Zannoni, nacquero le Terme di Riolo, che hanno compiuto 150 anni nel 2020. Sono talmente importanti che il nostro paese ha preso il nome da questa struttura: Riolo Terme, “Città delle Acque”, che in precedenza si chiamava “Riolo dei Bagni”. Rinomate sono, in particolare, le acque salsobromoiodiche, che hanno effetti depurativi: l’acqua Breta, l’acqua Margherita e l’acqua Vittoria.

Le nostre terme hanno un’importanza storica molto significativa: già nell’antichità le acque di Riolo erano note agli Etruschi e ai Romani e tanti personaggi importanti hanno fatto visita alle terme, tra i quali lo scrittore e poeta Giosuè Carducci e lo scrittore e gastronomo Pellegrino Artusi.

Le Terme di Riolo sono un grande ed elegante stabilimento che comprende molte attività e diversi specialisti: all’interno della struttura, infatti, si trovano vari poliambulatori, un reparto infanzia, un centro benessere e un centro di metodologie naturali (terapie naturali per la cura della salute). All’esterno dell’edificio, inoltre, si trova un altro stabilimento dove i bambini dai 4 ai 12 anni possono divertirsi con dei giochi presenti in una stanza dove si percepisce odore di “uova marce”, che altro non è che l’odore dell’acqua sulfurea. Accanto a quest’ultima struttura si trova uno stabilimento dove si fanno i lavaggi nasali e dove ci sono i poliambulatori specialistici. Oltre a questi servizi c’è la possibilità di fare dei fanghi, che vengono raccolti dai vicini vulcanetti di Bergullo. C’è poi anche una splendida piscina, con dell’acqua termale che ha un effetto disinfiammante e curativo, sia per la pelle che per le vie respiratorie.

Le Terme sono circondate da un meraviglioso parco secolare con cedri, lecci e querce; all’interno del parco si trovano anche un hotel, un ristorante, un bar, una chiesa e un parco giochi.

Come sapete, nel maggio 2023 a Riolo Terme e in tutti i territori circostanti si è verificata una terribile alluvione che ha rovinato molte parti del paese: le Terme, in particolare, sono state colpite gravemente, soprattutto all’esterno e negli impianti idraulici. In qualche settimana si è però riuscito a sistemare quasi tutto, grazie anche all’aiuto dei cittadini e dei volontari.

Consigliamo vivamente questo luogo a ogni persona, per rilassarsi e prendersi cura di sé.

Simone La Fauci, Sofia Ammendola, Anisa Bahja

Classe 1A

Scuola secondaria di I grado ’Giovanni da Riolo’, Riolo Terme.

Prof. Lorenzo Sbarzaglia