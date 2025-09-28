Un’edizione da ricordare. Da Finardi ai Punkcake. I 30 anni del Meeting

La musica non salverà il mondo, ma lo renderà senz’altro migliore: dal 3 al 5 ottobre a Faenza torna il MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti, la più importante rassegna della musica indipendente italiana, ideata e coordinata da Giordano Sangiorgi. Tre giorni di concerti, forum, convegni, fiere e mostre nelle principali piazze, teatri e palazzi e palchi del centro storico di Faenza per la storica manifestazione che compie trent’anni. Eugenio Finardi, Tony Esposito, Anna Castiglia, Giulia Mei, Punkcake, Foreign Air, sono solo alcuni degli ospiti della kermesse. Dopo le anteprime del 2 ottobre con la band Fratelli & Margherita, vincitori dell’ultima Faenza Rock, l’apertura di Leandro & i Vecchi Draghi, vincitori dell’ultimo contest Il Liscio nella Rete, il 3 in piazza della Libertà dalle 18 toccherà a Roberta Giallo con il nuovo disco e alle esibizioni, tra gli altri, di Isabella Del Fagio e Matilde Montanari, voce dei Santa Balera, Monnaelisae Amanda Vitale insieme a Stella Merano, Antonia Ruozzo e Julia con al centro un incontro con Sos Donna.

Ma il clou della manifestazione sarà il 4, tra ospiti e premiazioni. Verranno assegnate le Targhe MEI 2025 a partire dalle 17 sul palco centrale di piazza del Popolo con i concerti dal vivo di Eugenio Finardi, Anna Castiglia, Giulia Mei, 18k, Deschema, Foreign Air, Punkcake, la presenza di Tony Esposito e tantissimi altri. "Le Targhe MEI – spiega Giordano Sangiorgi – da sempre hanno saputo anticipare quali erano alcuni futuri percorsi musicali di successo del nostro paese e lo dimostrano le Targhe assegnate, come quella al miglior artista emergente nel 2017 e come miglior artista indipendente nel 2023 a Lucio Corsi, ma anche quella assegnata a Colapesce & Dimartino nel 2019 e a Brunori Sas nel 2017, solo per citarne alcuni". Finardi si aggiudica la Targa MEI artista indipendente dell’anno, ad Anna Castiglia viene assegnata la targa MEI-ExitWell artista emergente dell’anno, mentre a Tony Espositoandrà il premio MEI Musica per la Pace. Il premio Giovani MEI vede due vincitori: i Punkcake, che si esibiranno il 4 ottobre sul palco Crescendo, e Giulia Mei, che sempre il 4 si esibirà sul palco centrale in occasione del ‘Io della musica non ci ho capito niente tour’ (dalle 17’. Il premio Hip-Hop MEI verrà consegnato al rapper 18K insieme ai suoi produttori Ed Mars e 4997. Infine, Antonella Ruggiero riceverà il premio alla carriera.

Sempre il 4 sul palco centrale si esibiranno i Foreign Air, per la prima volta in Italia. Progetto electro-indie della costa orientale degli Usa è composto da Jesse Clasen e Jacob Michael, Foreign Air. Si esibiranno anche le artiste finaliste di Onda Rosa Indipendente, Anna Tagliabue e Pellegatta, insieme ad altre. La serata si concluderà con musica live sui tre palchi del centro storico di Faenza (piazza del Popolo, Piazza della Libertà e piazza Martiri della Libertà) con una grande esplosione di ogni genere musicale che culminerà nella Notte Bianca del Mei, con feste e live in tanti club e locali della città. Ci sarà anche il Lacrima Party, la Festa Disco Indie per eccellenza.

Il 5 ottobre alle 9 partirà il Forum del giornalismo musicale nel salone del consiglio comunale, alle 11 invece c’è la visita guidata lungo le vie di Faenza intitolate ai musicisti, mentre sul palco si alterneranno i Folkstone per i 20 anni di carriera indipendente e si terrà anche la reunion dei BAD U.H.F. insieme agli Ologramma, un progetto di musica e inclusione sociale, e a Opera Indie, la prima nazionale assoluta di un’opear rock sinfonica sulla musica indipendente diretto dal Maestro Loris Ceroni con il chitarrista Cristian Cicci Bagnoli.