Un’esperienza in Irlanda per i ragazzi dell’alberghiero

Un’esperienza all’estero per migliorare l’inglese. Trentacinque studenti delle classi quarte e quinte dell’istituto alberghiero Artusi di Riolo Terme hanno partecipato a un soggiorno studio in Irlanda, accompagnati da due docenti di inglese: Elena Assirelli e Annarita Bandini. Gli studenti, in gruppi di 23, hanno soggiornato presso famiglie selezionate a Dun Laoghaire, una cittadina sulla costa a 12 chilometri da Dublino: l’esperienza in famiglia ha permesso loro di entrare a pieno nello spirito irlandese e di sperimentare una vita familiare diversa da quella italiana.

Durante la mattina i ragazzi hanno frequentato un corso d’inglese alla scuola locale Dltc english language school, divisi in tre gruppi, mentre ogni pomeriggio le docenti accompagnatrici proponevano attività per poter immergersi nello spirito irlandese. Un pomeriggio, accompagnati da una guida turistica locale i ragazzi hanno visitato Dublino.