’Un’estate ancora’. Da giugno centro estivo per oltre 250 ragazzi

Spesso basta una semplice idea per far nascere ottime iniziative. È il caso di ‘Un’estate ancora’, Centro Ricreativo Estivo a Lido di Classe (info sulle pagine social) che dal 2022 anima l’estate di molti ragazzi provenienti dalle province di Ravenna e Forlì-Cesena. L’ideatrice è Veronica Cedrini che nel 2021 ha deciso di fondare l’associazione, prendendo spunto da esperienze personali. "Sono infermiera e ho vissuto in maniera intensa gli anni del Covid lavorando nei reparti ospedalieri – spiega – e mi sono resta di quanto sia stato difficile ritornare alla normalità dopo quel periodo. Ho così deciso di creare un Centro Ricreativo Estivo per far divertire i ragazzi, affiancando loro anche anziani e disabili, dando vita ad un progetto inclusivo che potesse coinvolgere tante persone. I risultati sono stati ottimi sin dalla prima estate". Il Cre si terrà dal 9 giugno al 12 settembre al Backdoor di via Alvise Cadamosto a Lido di Classe, area nella quale ci sono due acquascivoli vicini al Mattley Beach, e le attività si svolgeranno in una zona dedicata con una grande tensostruttura. Nella scorsa estate i partecipanti sono stati 250. Cinquanta gli educatori. "Per quanto riguarda invece i ragazzi disabili, sono seguiti da persone mandate dal Comune". Sarà attivo il servizio di navetta che passerà a prendere i bambini a Cesena, Forlì, San Pietro in Vincoli, Castiglione, Cervia, Savio e Ravenna.

Luca Del Favero