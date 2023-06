Un’estate da settanta film Da ’The whale’ a ’Gigi la legge’

Il cinema tornerà ad essere protagonista delle serate in piazza Trisi. Riparte domani Arena del Carmine, la rassegna cinematografica organizzata dal circuito Cinemaincentro in collaborazione con il Comune, che anche quest’estate proporrà oltre settanta serate al Chiostro del Carmine. Tutto ruoterà come di consueto attorno al grande cinema: i film internazionali più premiati - come la Palma d’Oro ’Triangle of sadness’ e ’The whale’ di Aronofsky - si affiancheranno al meglio del cinema italiano, da M Bellocchio a Virzì, da Andò a Moretti. Le perle più vicine al cinema d’autore, come ’Gli spiriti dell’isola’ di Martin McDonagh e ’Il corsetto dell’imperatrice’, con un’interpretazione straordinaria di Marie Kreutzer, non escluderanno i film più spettacolari come ’Indiana Jones e il quadrante del destino’.

Tra le perle la proiezione del docufilm ’I cacciatori del cielo’, dedicato a Francesco Baracca e agli altri assi dell’aviazione nella Prima Guerra Mondiale, prevista per lunedì all’aeroporto di Lugo, oppure la proiezione, a cura di Ravenna Festival, del grande classico chapliniano ’The Great Dictator’, al Pavaglione il 21 luglio. Ancora: la regista e scrittrice Cinzia Bomoll il 30 giugno presenterà ’La California’, suo ultimo film che racconta una storia di formazione. Si passerà, il 14 luglio, al regista Marescotti Ruspoli - che descriverà al pubblico le idee e il lavoro che si celano dietro al suo primo lungometraggio, ’Amusia’ – per arrivare il 25 luglio ’Gigi la legge’, ultimo film dell’eclettico Alessandro Comodin vincitore del Premio speciale della giuria a Locarno 2022; in sala, a presentarlo, il protagonista Pier Luigi Mecchia. Per tutta l’estate l’ingresso a 3,50 euro a tutte le proiezioni di film italiani ed europei; per gli altri 6.50 (ridotto 5.50). Proiezioni alle 21.30; info cinemaincentro.com.