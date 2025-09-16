Un’estate da volontari. I ragazzi in municipio

Sono stati premiati nella sala del consiglio comunale dal sindaco Mattia Missiroli i 30 giovani che si sono impegnati quest’estate nelle attività socialmente utili a favore della città. ’Altra Estate’ è il progetto di cittadinanza attiva e volontariato promosso dall’Informagiovani del Comune, rivolto ai giovani di età compresa tra i 14 e i 29 anni residenti nel territorio, ma aperto anche a chi risiede in altri comuni. ’Altra Estate’ è un’esperienza ormai consolidata, attesa ogni anno da ragazze e ragazzi desiderosi di mettersi in gioco, sperimentare nuove relazioni, scoprire il valore del lavoro condiviso e sentirsi parte attiva della nostra comunità. I giovani, riconoscibili per le loro magliette gialle, hanno prestato la loro attività in turni di due settimane, nei mesi di luglio e agosto, per un totale di 40 ore di attività, durante i quali sono stati coinvolti in attività di supporto presso realtà locali impegnate quotidianamente nella costruzione di una comunità inclusiva, solidale e accogliente.

Tra gli enti che hanno aderito all’edizione di quest’anno ci sono centri estivi e società sportive, oltre alla Casa delle Farfalle, il Parco Naturale, il Centro Visite Saline, la Cucina Sorriso, Libridine, il Canile comunale, la Biblioteca, Scambiamenti e altre realtà del territorio. Ai giovani partecipanti sono stati consegnati, oltre all’attestato di partecipazione, anche dei buoni card del valore di 20 €. Il progetto Altra Estate ha aderito al progetto regionale YoungERcard “Giovani Protagonisti”, promosso dalla Regione Emilia-Romagna. "Voglio ringraziare tutti i ragazzi che hanno partecipato anche quest’anno a questo progetto, con entusiasmo, dedizione e amore verso Cervia. E’ entusiasmante vedere come, estate dopo estate, tanti giovani scelgano di mettersi al servizio della collettività, impegnando il loro tempo libero, con senso di responsabilità e spirito di squadra", sindaco Missiroli.