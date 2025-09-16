Un’estate da volontari. I ragazzi in municipio

La Uno Bianca, le stragi e l'omertà
La Uno Bianca, le stragi e l'omertà
CronacaUn’estate da volontari. I ragazzi in municipio
16 set 2025
ILARIA BEDESCHI
Cronaca
Le ’magliette gialle’ ricevute dal sindaco Mattia Missiroli. Tutti all’opera per una comunità. "solidale e accogliente".

Una parte dei trenta ragazzi che ha partecipato al progetto ’Altra Estate’, ricevuti in municipio dal sindaco Mattia Missiroli

Sono stati premiati nella sala del consiglio comunale dal sindaco Mattia Missiroli i 30 giovani che si sono impegnati quest’estate nelle attività socialmente utili a favore della città. ’Altra Estate’ è il progetto di cittadinanza attiva e volontariato promosso dall’Informagiovani del Comune, rivolto ai giovani di età compresa tra i 14 e i 29 anni residenti nel territorio, ma aperto anche a chi risiede in altri comuni. ’Altra Estate’ è un’esperienza ormai consolidata, attesa ogni anno da ragazze e ragazzi desiderosi di mettersi in gioco, sperimentare nuove relazioni, scoprire il valore del lavoro condiviso e sentirsi parte attiva della nostra comunità. I giovani, riconoscibili per le loro magliette gialle, hanno prestato la loro attività in turni di due settimane, nei mesi di luglio e agosto, per un totale di 40 ore di attività, durante i quali sono stati coinvolti in attività di supporto presso realtà locali impegnate quotidianamente nella costruzione di una comunità inclusiva, solidale e accogliente.

Tra gli enti che hanno aderito all’edizione di quest’anno ci sono centri estivi e società sportive, oltre alla Casa delle Farfalle, il Parco Naturale, il Centro Visite Saline, la Cucina Sorriso, Libridine, il Canile comunale, la Biblioteca, Scambiamenti e altre realtà del territorio. Ai giovani partecipanti sono stati consegnati, oltre all’attestato di partecipazione, anche dei buoni card del valore di 20 €. Il progetto Altra Estate ha aderito al progetto regionale YoungERcard “Giovani Protagonisti”, promosso dalla Regione Emilia-Romagna. "Voglio ringraziare tutti i ragazzi che hanno partecipato anche quest’anno a questo progetto, con entusiasmo, dedizione e amore verso Cervia. E’ entusiasmante vedere come, estate dopo estate, tanti giovani scelgano di mettersi al servizio della collettività, impegnando il loro tempo libero, con senso di responsabilità e spirito di squadra", sindaco Missiroli.

