Un’estate partita male "Pareva la migliore di sempre Poi l’alluvione e le disdette"

La primavera era partita bene. Poi è arrivato il disastro che ha inghiottito l’entroterra: i fiumi che esondano, migliaia di case e auto invase dall’acqua, persone evacuate e sfollate. Immagini che hanno fatto – giustamente – il giro del mondo. E che sono arrivate anche davanti agli occhi dei turisti che avevano programmato la vacanza in riviera. Il risultato sono state una serie di disdette che hanno portato a un maggio e giugno sottotono, e dalle quali ora ci si sta cercando di rialzare. "Fino al 15 maggio sembrava la stagione migliore di sempre – commenta Roberto Giampreti, titolare del camping Classe a Lido di Dante – poi tutto si è bloccato e nel giro di un mese sono arrivate disdette per 100mila, 150mila euro. In Germania il ministro degli Esteri ha sconsigliato di venire in Emilia-Romagna. Von Der Leyen avrebbe potuto sorvolare anche la costa e comunicare ai suoi connazionali che qui va tutto bene...". Paola Brunelli, titolare dell’hotel Luxor a Milano Marittima e presidente di Assohotel Confesercenti Cervia, dice che alcuni turisti svizzeri prima di arrivare "si sono vaccinati contro tetano e colera: è la malainformazione che ha ingigantito il problema, con danni enormi. Si parla di perdite sul 20%: cifre difficili da far tornare, anche se luglio e agosto dovessero essere ottimali. Il lavoro mancato di maggio e giugno è perso, a fronte del personale assunto e dei contratti avviati in previsione di numeri in linea con gli ultimi anni".

Ultimi anni che erano stati particolarmente buoni, secondo quanto spiega Massimo Natali del Vistamare Suite Hotel di Lido di Savio: "Il confronto con l’anno scorso non sta in piedi, ma l’anno migliore in assoluto è stato il 2021, post pandemia, quando molti non sono andati all’estero e sono venuti qui. Quest’anno l’impressione è che siamo stati anche un po’ abbandonati, si è detto: ’Tanto siete bravi e la gente arriva lo stesso’, invece non è così". Per Natali le cause di una stagione che definisce "triste e sottotono" sono più di una: "Il tempo non ha aiutato, a Pasqua era freddo. E poi ovviamente è arrivata l’alluvione, che non ci ha dato danni materiali ma indiretti e ingenti: le prenotazioni per hotel e ristorante sono tutte saltate. Ora ci stiamo un po’ riprendendo, cerchiamo di spiegare ai clienti che qui si sta bene, ma la comunicazione disastrosa viaggia più veloce, specialmente in una località che lavora sull’immagine come Milano Marittima".

A Marina di Ravenna invece Silvia Fabbri dell’agenzia Soluzione casa attribuisce il calo da una parte al messaggio arrivato ai clienti abituali che vivono lontano e dall’altra al fatto che tanti romagnoli che erano soliti affittare la casa al mare passeranno l’estate a pulire il fango: "A giugno molti appartamenti sono rimasti vuoti, in generale c’è meno richiesta rispetto all’anno scorso. Per luglio e agosto va meglio, ma meno che in passato. L’anno scorso tra marzo e aprile avevo già affittato tutto, quest’anno l’alluvione ha cambiato lo scenario. C’è stata qualche disdetta: alcuni hanno la casa allagata, altri sono restii".

Sara Servadei