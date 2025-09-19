"Un’estate tutto sommato sicura". E questo grazie ai rinforzi

Un’estate tutto sommato "tranquilla" con, certamente, episodi di violenza, come l’accoltellamento del giovane ravennate che hanno destato scalpore, ma tutto sommato in linea con le precedenti dal punto di vista dei reati. Ma sulla quale ha vegliato un numero di forze dell’Ordine superiore a quella degli scorsi anni grazie ai rinforzi inviati.

I dati sull’attività svolta dalle forze dell’Ordine tra il 15 giugno e il 15 settembre sono stati illustrati ieri in Prefettura. In totale sono state controllate 55.435 persone di cui 1.736 denunciate e 238 arrestate; sono state ritirate 535 patenti, segnalati 145 assuntori di sostanze stupefacenti (nel contesto di sequestri di droghe per circa 26 kg), sequestrate 41 armi e 5 cittadini stranieri sono stati accompagnati alla frontiera. Non sono mancati i controlli a esercizi pubblici e stabilimenti balneari che sono stati 2.825.

"In estate – ha sottolineato il prefetto Raffaele Ricciardi – la popolazione presente sul territorio aumenta in maniera significativa e grazie ai rinforzi garantiti dal ministero dell’Interno siamo riusciti a fornire una risposta adeguata garantendo tutto sommato un’estate sicura". Il coordinamento tra le forze dell’Ordine, ha spiegato il questore Gianpaolo Patruno, "ha consentito un miglior controllo del territorio così come l’attività investigativa della Squadra mobile ha permesso l’individuazione dei soggetti della baby gang che terrorizzava Ravenna e non solo". Così come non sono mancati, Daspo e allontanamenti ma anche chiusure di esercizi commerciali, che ha spiegato il questore, "non hanno solo lo scopo di punire ma anche quello di far cambiate ‘tiro’ alle attività".

Da parte loro i carabinieri, come ha sottolineato il comandante provinciale Andrea Lachi, hanno avuto 81 militari di rinforzo, arrestato 101 persone, e denunciate 925 di cui 31 per la cosiddetta malamovida: "Le forze di Polizia – ha detto Lachi – sono presenti sul territorio con risultati tangibili e il dato positivo è che i delitti in questa estate sono diminuiti di 400 unità e le rapine sono in leggera diminuzione".

Anche la Guardia di Finanza, come ha ricordato il comandante provinciale Leonardo Brandano, ha impiegato le sue risorse al massimo della potenzialità con risultati positivi anchea contrasto al lavoro irregolare. "E la soddisfazione è stata nel constatare che il 30% dei soggetti irregolarmente impiegati sono stati poi assunti dalle stesse aziende"

Giorgio Costa