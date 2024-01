Un’ex allieva: "Persona molto sensibile. Nello studio mi aiutò tantissimo"

"Giulia Lavatura è una persona estremamente sensibile. Avevo bisogno di aiuto e di un docente che andasse al mio passo e seguisse i miei tempi e Giulia è stata una delle poche persone che ha avuto l’attenzione e la sensibilità di capirlo e starmi dietro". Lo ha detto Giulia Fabbri, ex allieva di Giulia Lavatura (nella foto a destra) per la preparazione dell’esame di Scienza delle Costruzioni al politecnico di Milano nel 2020. La lavatura infatti è laureata in Ingegneria civile con un master in matematica e offriva lezioni di matematica, anche on line, come si legge in un suo mssaggio postato sulla pagina facebook ‘Ripetizioni e lezioni private’.

"Giulia Lavatura è stata davvero una bravissima insegnante e con me ha avuto un’enorme pazienza", ricorda l’ex allieva.

"Probabilmente le persone molto sensibili sono più fragili in generale", ha concluso Giulia Fabbri.

Il profilo Facebook di Giulia Lavatura è stato invaso di post appena la notizia si è diffusa.