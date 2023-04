Unica data italiana per Jonathan Bree

Il neozelandese Jonathan Bree sarà protagonista domani al Bronson dell’unica data italiana del suo tour. Bree, (autore del successo You’re So Cool), ha iniziato la sua carriera musicale all’età di 12 anni come batterista nella goth band di suo cugino, poi interrotta per trasferirsi in Australia. Bree è poi tornato a pubblicare musica come artista solista nel 2013. E ora, con l’arrivo di Pre-Code Hollywood, Bree ha effettuato una vera e propria svolta artistica. Il concerto inizierà alle 21.30; ingresso 18 euro; 22 alla porta. Il Bronson è in via Cella 50 a Madonna dell’Albero.