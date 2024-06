"Unico candidato in corsa. Il quorum era l’incognita"

Federico Settembrini è il nuovo sindaco di Cotignola. Il candidato di "Insieme per Cotignola", lista civica sostenuta dal Centrosinistra, è stato eletto con il 100% dei voti validi, esattamente con 2.045 voti. Emozione per questa elezione così attesa?

"L’emozione è davvero potente. Questa vittoria rappresenta non solo un grande onore per la nostra lista, ma anche una grande responsabilità verso tutti i cittadini di Cotignola".

Da dove partirà il suo lavoro?

"Il punto di partenza sarà un’analisi approfondita delle necessità e priorità del comune. Sicurezza del territorio a 360° sarà la priorità assoluta, senza mai dimenticarci della cultura".

Temevate non si raggiungesse il quorum?

"Si, l’astensionismo è una preoccupazione reale, si vedano i dati delle europee".

Quale è stata la sorpresa più grande di questa elezione?

"Di certo è stato non avere alcuno sfidante. I dati delle europee ci dicono che i tre partiti di centrodestra, a Cotignola, si sono guadagnati quasi il 40% dei voti. A maggior ragione, noi del centrosinistra, rimaniamo ancora più sorpresi del fatto che nessuno si sia impegnato in tal senso. Ad ogni modo noi la responsabilità ce la siamo presa".

Con che spirito lei e la sua squadra vi accingete a raccogliere l’eredità di Luca Piovaccari?

"Ci accingiamo a raccogliere l’eredità di Piovaccari con uno spirito di rispetto e continuità, ma anche con la determinazione di portare nuove idee e progetti per il futuro di Cotignola. Luca Piovaccari ha svolto un lavoro importante per la nostra comunità e siamo consapevoli della responsabilità che comporta seguire il suo operato. Ne approfitto per ringraziarlo sinceramente e sono certo di poter contare sempre su un suo consiglio. Vorrei anche ringraziare Pier Luca Baldini, Barbara Nannnini, Laura Monti, che insieme al sottoscritto hanno formato la Giunta Piovaccari. Inoltre, è mio desiderio e dovere ringraziare i consiglieri uscenti: è stato un piacere poter lavorare fianco a fianco con tutte queste persone. Ora, avanti con la nuova squadra. Siamo motivati dalla volontà di costruire su ciò che è stato realizzato, migliorando e innovando dove possibile. Vogliamo portare avanti i progetti che hanno già dato risultati positivi e portare a termine gli importanti investimenti in essere, oltre a introdurre nuove iniziative".

Daniele Filippi