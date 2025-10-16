UniCredit e Terre Cevico: accordo per la crescita delle aziende associate

UniCredit e Terre Cevico hanno sottoscritto un accordo di filiera per agevolare i soci della storica cooperativa vitivinicola di Lugo nell’accesso alle risorse che la banca mette a disposizione per rafforzare le potenzialità di sviluppo della catena produttiva, supportando la realizzazione di investimenti funzionali alla crescita. A tal fine, infatti, UniCredit rende disponibili consulenza specializzata, formazione, prodotti e soluzioni specifiche in grado di coprire le esigenze di liquidità su tutta la filiera a supporto degli investimenti finalizzati ai processi di adeguamento tecnologico e della transizione ESG. A ciò si aggiungono le opportunità messe a disposizione dalla banca per le aziende interessate allo sviluppo dell’export. Terre Cevico nasce nel 1963 come Consorzio e si trasforma nel 2024 in Cooperativa, producendo vino dalle uve conferite dai soci viticoltori del territorio romagnolo e commercializzando, insieme a questi, i vini conferiti dalle cantine associate aventi sede anche fuori regione. Ha la sua base in Emilia-Romagna, con le sedi principali a Lugo e a Forlì. Tra le realtà del settore vitivinicolo nazionale, Terre Cevico è un gruppo cooperativo di primo livello, con i suoi 992 soci.

Nella foto da sinistra Franco Donati, presidente Terre Cevico; Linda Faggioli, direttore amministrativo e finanziario Terre Cevico; con Ettore De Simone, Alessandro Alni e Marco Teodori di UniCredit.