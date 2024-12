Un’idea per le strenne: le vacanze: "Dolomiti, Giappone e Nord Europa. La new entry è la Corea del Sud"

A parlare di regali esperienziali e di viaggi è Marcello Pallone de ’I Viaggi di Mercatone’ a Ravenna. Le persone si regalano o regalano viaggi per Natale? "Per le ricorrenze, e quindi anche per il Natale, vanno molto di moda i cofanetti di varie aziende che ormai si trovano un po’ ovunque, in agenzia come nella grande distribuzione. Hanno prezzi di vario tipo con contenuti differenti, in base alla tipologia del servizio: benessere, città d’arte, avventura e sport, gourmet, etc. È un regalo sbrigativo ma efficace che dà l’idea di regalare una piacevole ‘evasione’ e lascia al destinatario un certo lasso di tempo per utilizzarlo".

Il periodo natalizio è sempre molto ambito per le vacanze. Qual è l’unica controindicazione?

"Il costo più elevato rispetto ad altri periodi dell’anno. In molti cercano ugualmente una soluzione fattibile, spesso ridimensionando le idee iniziali".

Il pensiero va subito alla settimana bianca in montagna o a qualche giorno nelle capitali europee…

"Sì, ed è un sogno che si concretizza per molti. Le località delle Dolomiti sono sempre molto gettonate. Tra le città europee, mentre Londra è stata un po’ penalizzata per via dell’accesso con passaporto, molto bene sta andando per Lisbona, Madrid, Barcellona, Siviglia. Portogallo e Spagna attirano molto".

C’è invece una vacanza di nicchia che sta prendendo piede?

"Le crociere fluviali con navigazione per esempio sul Danubio che consente di toccare in pochi giorni capitali come Vienna, Budapest e Bratislava, dove si possono vivere le magiche atmosfere del Natale".

Il Nord Europa continua a essere scelto malgrado le rigide temperature?

"Sì, grazie a una serie di proposte veicolate con pacchetti e voli charter. Per esempio, Rovaniemi, il villaggio in Lapponia, nel nord della Finlandia, considerato paese ‘ufficiale’ di Babbo Natale. Lì al confine con la Svezia, in molti vanno anche a caccia delle aurore boreali. In 4/6 giorni si riesce a fare il tour includendo anche l’esperienza della motoslitta o delle slitte condotte dagli husky".

E per chi invece preferisce andare al caldo, quali sono le mete per Natale e dintorni?

"Chi ne ha la possibilità va alle Maldive. Molti clienti vanno tutti gli anni e prenotano già in estate. Per quanto riguarda i tropici, c’è molta richiesta per Kenya e Zanzibar. La novità dei Caraibi è invece una nuova località della Repubblica Dominicana, mentre la Colombia sta cercando di lanciarsi. Per l’Asia, in tanti sognano i Giappone e la new entry Corea del Sud. Vista l’impossibilità di andare in Giordania e Israele, in molti optano per l’Oman e per le crociere sul Nilo, di cui segnaliamo un forte ritorno".

Non è stata citata Dubai…

"Non ha più bisogno di presentazioni. In più con l’aumento dei voli, fino a una decina al giorno dall’Italia, i prezzi si tanno calmierando, rendendo la località alla portata di molti. Nel prossimo futuro è atteso l’exploit dell’Arabia Saudita che sta investendo molto sul turismo".

Roberta Bezzi