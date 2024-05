Un’idrovora ai vigili del fuoco. Acquistata grazie alle donazioni: "Speriamo di non usarla mai"

Le sue tre pompe idrauliche possono aspirare fino a 50.000 litri al minuto, che corrispondono ad esempio allo svuotamento in un’ora di un campo da calcio sommerso da mezzo metro d’acqua. È la potenza dell’idrovora consegnata al Comune di Ravenna e acquistata grazie alla raccolta fondi "Un’idrovora per i territori" organizzata da Assorisorse e Amici della Terra. L’emozione era evidente ieri pomeriggio durante la cerimonia tenutasi alla sede della Rosetti Marino in via Trieste a Ravenna, dove coloro che hanno gestito l’emergenza dell’alluvione si sono ritrovati a distanza di un anno dal tragico evento. Vigili del Fuoco, uomini e donne della Protezione civile, aziende, amministratori. All’idea di Assorisorse di una donazione diversa dai tanti gesti di solidarietà, concreta, che potesse restare alla città, fece seguito una telefonata al sindaco Michele de Pascale.

È Oscar Guerra, amministratore delegato di Rosetti Marino, a riportare la risposta: "Nel momento del bisogno a Ravenna abbiamo potuto contare nell’aiuto di chi, fuori dall’Italia, da centinaia di chilometri, ha fatto arrivare ai Vigili del Fuoco e alla Protezione Civile delle idrovore con una grandissima portata che in Italia non abbiamo. Vorrei che Ravenna avesse nel suo territorio una di queste macchine per le nostre esigenze, ma anche per metterla a disposizione di chi in futuro, in Italia e in Europa, ne avesse bisogno come è stato per noi in questi giorni". L’aiuto era infatti arrivato da Belgio, Francia, Slovenia e Slovacchia. L’idrovora, identificata insieme agli esperti di Rosetti Marino, sarà affidata ai Vigili del Fuoco che ne cureranno la gestione e l’uso in eventuali situazioni di emergenza nella regione Emilia-Romagna, nel nostro Paese e in Europa. L’iniziativa di Assorisorse è stata allargata alle aziende di tutta la filiera dell’energia, che hanno diffuso al proprio interno il progetto. Grazie al contributo di 49 tra aziende e associazioni, e di 22 persone fisiche sono stati raccolti 372mila euro. Sono intervenuti alla cerimonia Stefano Maione, presidente di Assorisorse, Monica Tommasi, presidente di Amici della Terra e Carlo Dall’Oppio, Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che ha concluso l’evento con l’augurio "di non usarla mai, se non durante le prove".

Maria Vittoria Venturelli