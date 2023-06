Unigrà Conselice, via alla bonifica dopo l’alluvione: "Qui galleggiava tutto. Perdita di fatturato importante"

Conselice (Ravenna) 4 giugno 2023 – Le immagini lo ritraggono in piedi su una ‘batana’, barca che si usa in valle, mentre naviga dentro lo stabilimento Unigrà travolto da metri di acqua. In altre, è a bordo di trattori o bobcat e insieme a un gruppo di amici e volontari ("cacciatori e conoscitori dell’ambiente", dice con stima) è impegnato con pompe e grandi tubi a togliere acqua dai terreni attorno a Conselice, la località più colpita dall’alluvione di metà maggio. Oliver Martini ieri mattina era intento a smobilitare l’apparato di pompe, tubi e mezzi che hanno contribuito a riportare all’asciutto Conselice. È socio dell’azienda agroalimentare e fratello dell’amministratore delegato, Gianmaria Martini: 800 dipendenti e 1,2 miliardi di fatturato.

Al centro della foto Oliver Martini, socio Unigrà e fratello dell’ad Gianmaria

Martini, come ha fatto l’azienda di famiglia a essere la più colpita dall’alluvione?

"È semplice. Qui siamo in una sorta di lago, con il paese che si sviluppa sulle sponde e Unigrà che, invece, è in fondo al catino. Le pompe che abbiamo installato sono servite al paese e all’azienda".

Com’è la situazione all’interno dell’impianto produttivo?

"Ormai è rimasta poca acqua. Siamo già entrati e abbiamo avviato la bonifica. In questa fase, è impossibile parlare dell’ammontare dei danni. Qui galleggiava di tutto: dal prodotto finito alle materie prime, dai mobili ai computer. Preoccupano gli impianti, perché hanno una componente elettronica che non sappiamo in quali condizioni sia dopo tutti questi giorni sott’acqua. È certa una perdita di fatturato importante".

Si è chiesto perché proprio Conselice ha subìto così tanti danni?

"A causa della rottura degli argini, il nostro paese ha ricevuto acqua da sud ovest dal Sillaro, da sud est dal Santerno, da sud dal Destra Reno. È ora di farla finita di dare la colpa al cambiamento climatico, non bastano più le affermazioni che sembrano delle scusanti. Servono dei fatti concreti, che frange della politica che hanno governato anche in Emilia Romagna ostacolano in ogni modo".

A chi si riferisce e per cosa li critica?

"Penso ai Verdi e agli ambientalisti e ai provvedimenti legislativi che hanno imposto al governo della Regione. La vita di un istrice non può essere messa sullo stesso piano di quella di una persona. Se animali come quello appena citato, le nutrie, le volpi e i tassi fanno tane di quattro metri negli argini, che così quando arriva la piena esplodono, vanno estirpati, abbattuti. Oggi, in Emilia Romagna, i fiumi sono delle bombe innescate".

Per evitare gli straripamenti, quali altre azioni propone?

"La racconto attraverso le parole dell’ingegner Elvio Cangini, direttore del Consorzio di Bonifica della Romagna occidentale. Eravamo assieme a Lavezzola, la notte in cui è stata salvata la località. Terminata la fase concitata, ci siamo scambiati qualche opinione. Gli ho chiesto cosa serve per evitare queste catastrofi. Mi ha risposto in cinque punti: niente alberi lungo il corso dei fiumi, casse di colmata particolarmente grandi per rallentare la corsa dell’acqua, zero animali nocivi che scavano tane, briglie in montagna per rallentare la velocità della piena dei fiumi, manutenzione costante dei corsi d’acqua grandi e piccoli. Il Destra Reno è esploso perché lungo gli argini c’è di tutto. Per fare qualche esempio, un tempo c’era chi dragava i fiumi, perché gli argini non si possono alzare all’infinito, e c’era chi raccoglieva la legna tagliando gli alberi nelle golene. Adesso se prendi un sacchetto di sabbia dal fiume e lo versi nel giardino ti denunciano".

Lei ha avuto un diverbio con la sindaca di Conselice, Paola Pula. I rapporti sono sempre tesi?

"La sindaca si è trovata in un inferno di acqua mai visto. Ha sicuramente ricevuto tante pressioni. Non è stato facile per nessuno affrontare questo disastro, nemmeno per lei".

Cosa le lascia l’alluvione?

"Tante cose. La riscoperta dell’amicizia e del bene comune, come quando eravamo bambini".

Lorenzo Tazzari