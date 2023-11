Unigrà costruisce una barriera contro l’acqua

Un sistema di protezione, in parte costituito da palancole e in parte da arginature in terra, finalizzato a scongiurare eventuali altre problematiche legate a eventi alluvionali. A realizzarlo, alla luce dei devastanti effetti provocati dal mare d’acqua che lo scorso maggio flagellò mezza Romagna, è l’Unigrà, l’importante realtà (circa 800 dipendenti e 1,2 miliardi di fatturato) situata alle porte di Conselice, che opera nel settore della trasformazione e vendita di oli e grassi alimentari, margarine e semilavorati destinati alla produzione alimentare, in particolare dolciaria. Iniziati nei primi giorni di settembre, i lavori sono tuttora in corso e potrebbero concludersi entro la fine dell’anno. Oltre a una palancolata della lunghezza di un paio di chilometri, è stata realizzata un’arginatura della medesima lunghezza, per un perimetro complessivo che pertanto si aggira intorno ai quattro chilometri.

Come spiega Oliver Martini, socio dell’importante azienda agroalimentare: "Si sta procedendo alla trasformazione della recinzione metallica esterna che delimita l’area perimetrale. In sostanza stiamo realizzando un’opera costituita da barriere, la cui altezza varia a seconda delle posizioni, mantenendo in ogni caso come margine superiore la quota dei binari della vicina linea ferroviaria Lavezzola-Faenza. Barriere che, a seconda dei tratti, consistono in terrapieni o in cosiddette palancole, a protezione non solo da eventuali altri eventi catasfrofici come quello che ha purtroppo messo in ginocchio anche il nostro territorio, ma anche dagli estranei. L’opera sarà corredata di cancelli a tenuta stagna, che verranno messi in funzione soltanto in caso di importanti allerte legate ad eventi alluvionali".

Tornando alle opere di protezione, sul lato dell’Unigrà che ‘guarda’ a Giovecca nonché dietro la centrale a biomasse è stato realizzato un tratto di barriera costituito sia da palancole che da terrapieni, mentre sul lato Conselice è tutta arginatura.

"Sono due i motivi – conclude Oliver Martini – per i quali siamo stati costretti a realizzare quest’opera di protezione: in primis per una ragione di sopravvivenza, perché la nostra azienda non si può permettere un danno come quello subito la scorsa primavera. Un secondo aspetto, di non minore importanza, è invece legato a ragioni di carattere assicurativo. Se infatti non ci proteggiamo in questo modo, chi è poi disposto a riassicurarci?"

Intanto la sindaca di Conselice Paola Pula ha inviato una lettera al Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, chiedendo di vigilare affinché non venga alterato il deflusso delle acque. Unigrà non è l’unica realtà ad aver preso provvedimenti di questo tipo: un sistema attivo di difesa è stato realizzato anche da Conase, altra azienda situata alla porte della cittadina.

