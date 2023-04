Unigrà, due nuove fermate del bus E per i dipendenti aprile gratis, poi le tariffe saranno agevolate

Nei giorni scorsi sono state inaugurate due nuove fermate delle linee extraurbane 177 (Lavezzola-Lugo-Faenza) e 178 (Lavezzola-Lugo) davanti la sede Unigrà a Conselice. Per tutto aprile i dipendenti fruiranno gratuitamente del trasporto pubblico da e per Unigrà, grazie al contributo di Consorzio Mete, con Zaganelli Group e Coop Trasporti Riolo Terme che si occupano della linea extraurbana 177 e Fratelli Pollini che si occupa della linea 178. Inoltre, dopo aprile, gli abbonamenti annuali per i lavoratori Unigrà saranno agevolati grazie al contributo dell’azienda e allo sconto concesso dal consorzio gestore dei trasporti: con la modalità ‘job ticket’ Unigrà offrirà 60 euro per ogni abbonamento sottoscritto, su una tariffa già agevolata.

L’operazione che ha visto nascere le due nuove fermate è avvenuta a seguito dell’ammodernamento della provinciale Gardizza e resa possibile dall’appoggio dell’Amministrazione comunale di Conselice, con l’Assessorato provinciale di Ravenna ai Lavori pubblici e alla Mobilità; senza dimenticare la collaborazione dell’Agenzia della Mobilità Romagnola. Ancora a partire da questo mese, ai dipendenti Unigrà che condivideranno l’auto per gli spostamenti casalavoro verrà offerta la possibilità di parcheggiare in appositi stalli riservati, in prossimità dell’ingresso dello stabilimento.