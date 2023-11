Unioncamere, nuovo assetto. Guberti è il vicepresidente: "Ora serve la Zona logistica"

Varato ieri il nuovo assetto di vertice di Unioncamere regionale. Alla presidenza i cinque vertici delle Camere di Commercio attive nella Regione hanno nominato Valerio Veronesi (presidente della Camera di Commercio di Bologna) mentre Giorgio Guberti (foto Corelli), al vertice della Camera Ferrara Ravenna, è stato nominato vicepresidente.

"L’intelligenza artificiale sta cambiando il mondo – ha evidenziato il presidente Veronesi appena eletto - e le oltre 550 mila imprese della regione sono la vera linea di frontiera di questo cambiamento. Adesso è tempo che i corpi intermedi e le Camere di commercio aiutino le imprese in questa transizione". Da parte sua il vicepresidente Guberti, ribadita la necessità di sostenere i giovani e le donne che fanno impresa, ha sottolineato che l’altra battaglia da vincere è quella per "l’emanazione dei decreti attuativi della Zona logistica semplificata, ormai non più rinviabili, anche alla luce delle recenti calamità che hanno colpito il territorio romagnolo. Questo sarebbe un passaggio epocale per la crescita infrastrutturale ed economica dell’Emilia-Romagna in grado di arrecare benefici che vanno ben oltre il sistema logistico".

Il sindaco di Ravenna Michele De Pascale su è immediatamente congratulato per la nomina di Guberti: "Sono certo – ha dichiarato De Pascale – che Guberti saprà rivestire questo importante incarico con la serietà e la professionalità che lo contraddistinguono e con le quali conduce ottimamente anche l’ente camerale di Ferrara e Ravenna". Giorgio Guberti, ravennate classe 1958, è il presidente della neocostituita Camera di commercio di Ferrara e Ravenna dal 5 aprile 2023 dopo esserne stato vicepresidente e commissario. Abilitato all’esercizio della professione di avvocato, è direttore generale di Confcommercio Ravenna dal 1996 e di Confcommercio provincia di Ravenna dal 2002.

Giorgio Costa