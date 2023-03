Unione, da oggi le iscrizioni ai servizi educativi prima infanzia

Da oggi al 5 aprile sono aperte le iscrizioni ai servizi educativi e integrativi per la prima infanzia (0-3) comunali e convenzionati presenti nei Comuni dell’Unione della Romagna Faentina. L’iscrizione è aperta a bambini aventi residenza nei Comuni dell’Unione della Romagna Faentina, con primario riferimento al Comune di propria residenza. I genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale possono compilare la domanda di iscrizione esclusivamente online sul portale “eCivis” del Comune in cui si trova il nido. Per aiutare le famiglie a conoscere meglio i servizi 0-3 anni comunali, convenzionati e privati sono proposti degli open day per visitare gli spazi e spiegare come funziona e cosa offre un servizio educativo per la prima infanzia. Sul sito dell’Unione della romagna faentina tutte le informazioni.