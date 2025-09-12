Unione dei Comuni, programmazione del 2026

Si è svolta nella giornata di ieri presso l’Antico Convento di San Francesco a Bagnacavallo una giornata di incontri di programmazione per le azioni da mettere in campo nel prossimo anno in seno all’Unione dei Comuni della Bassa Romagna. ‘Programmare Insieme. La programmazione condivisa per la governance dell’Unione’ questo il titolo dell’iniziativa che ha visto la partecipazione di tutti e nove i sindaci dei Comuni, dei funzionari degli stessi e dell’Unione, oltre a vari tecnici e amministratori. In tutto circa 110 persone che, suddivisi per aree tematiche, hanno preso parte a tavoli progettuali per andare a definire nel dettaglio le azioni del 2026 rispetto alle tematiche che fanno capo all’Unione dei Comuni. "La modalità che abbiamo scelto per condividere obiettivi e progetti per i prossimi anni, a livello politico, ci permette di condividere anche uno stile amministrativo e rafforzare la coesione fra tutte le anime operative dei nove Comuni – spiega Marco Mordenti, direttore generale dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna –. Già l’anno scorso sperimentammo questa modalità di programmazione condivisa ed è emersa, com convinzione, la necessità di lavorare come un ente unitario in grado di rappresentare tutte le esigenze dei territori aderenti all’unione". Nello specifico sono stati nove i tavoli che si sono svolti. Il primo era incentrato sull’organizzazione, che comprende bilancio, personale, controlli e tributi, era coordinato dalla sindaca di Lugo, Elena Zannoni, coadiuvata dal sindaco di Alfonsine, Riccardo Graziani. La pianificazione (urbanistica, edilizia privata e protezione civile) era invece in capo al sindaco di Bagnacavallo, Matteo Giacomoni. Il tema dell’attrattività (attività produttive e politiche europee) era coordinato dal sindaco Graziani. Al sindaco di Bagnara di Romagna, Mattia Galli, è stata affidata la sicurezza. Il welfare (servizi sociali e sanità) è in capo al sindaco di Conselice, Andrea Sangiorgi. Il tema della qualità (servizi educativi, cultura e giovani) è affidato al sindaco di Cotignola, Federico Settembrini, coadiuvato dal sindaco di Fusignano, Nicola Pondi, che dirige invece la tematica della sostenibilità (Atuss, protezione idraulica, ambiente) con in supporto il sindaco di Massa Lombarda, Stefano Sangiorgi. Lo stesso sindaco che è responsabile dell’agenda digitale nella tematica dell’innovazione. La partecipazione (sport, associazionismo e comunicazione) è in capo al sindaco di Sant’Agata sul Santerno, Riccardo Sabadini, coadiuvato dalla sindaca Zannoni. "Per i cittadini noi siamo una cosa sola e dobbiamo comportarci come tale, con l’obiettivo di raggiungere il miglior punto di qualità della vita possibile con le risorse che abbiamo a disposizione. Sulla vita dei cittadini hanno ricadute sia i grandi progetti che i piccoli problemi che ci adoperiamo per risolvere ogni giorno – afferma Elena Zannoni, presidente dell’Unione –. Sappiamo che le risorse pubbliche sono diminuite ma lavorare come Unione ci permette di ottimizzare, mantenendo un alto livello dei servizi. E questo ci fa capire chiara una cosa: da soli non saremmo in grado di mantenere questo livello dei servizi. Vale anche per i Comuni più strutturati. La giornata di oggi ci deve aiutare a imprimere una direzione forte e chiara ai nostri progetti". I documenti sintesi del lavori di ieri verranno poi vagliate dalla giunta dell’Unione per poi venire finanziate con la redazione del bilancio 2026 ed essere inserite nel Piao (Piano Integrato di Attività e Organizzazione). A dicembre il consiglio dell’Unione dovrebbe approvare il bilancio, mentre la giunta licenzierà il Piao a gennaio del 2026. Matteo Bondi