Unione, dibattito sulla sicurezza: "Più vigili urbani e telecamere"

La sicurezza è una questione bipartisan. Il Consiglio dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha votato all’unanimità una mozione sulla sicurezza dei territori. In prima battuta era stata presentata dal consigliere di opposizione, Matteo Sangiorgi di Unione Civica, per poi essere ritirata e condivisa con tutti i gruppi consiliari che compongono l’assise, ne è scaturito un lavoro d’insieme che impegna la presidente e la giunta dell’Unione su alcuni aspetti. Si parte dalla premessa che l’Anci ha scritto al Governo per denunciare come i territori locali siano sempre più colpiti da fenomeni di criminalità e micro criminalità. Inoltre si ricorda come lo stesso consiglio comunale di Massa Lombarda abbia già approvato un ordine del giorno sulla sicurezza. Dopo queste premesse sono vari i punti che impegnano la giunta nell’ambito della sicurezza. In primo luogo di adoperarsi per reperire maggiori risorse economiche al fine di poter assumere agenti nel corpo della Polizia Locale, con un occhio di riguardo all’addestramento. Questo permetterebbe di avere un maggior controllo del territorio e una percezione di sicurezza maggiore da parte dei cittadini. Si chiede anche di continuare a migliorare e implementare i sistemi di illuminazione e videosorveglianza di tutti e nove i comuni. Un capitolo a parte è riservato alla figura degli assistenti civici. In questo caso si chiede che si serva di loro in tutto il territorio della Bassa Romagna, dopo un periodo di formazione ad hoc promosso dalla Polizia locale. Per andare ad aumentarne il numero si vorrebbe realizzare azioni di "marketing" mirato all’arruolamento.

Tra le richieste anche quella che gli agenti di Polizia Locale possano effettuare, quando possibile, pattugliamenti a piedi "in modo da individuare più agevolmente le situazioni critiche e a insinuare nel male intenzionato un senso di controllo". Un paragrafo della mozione è poi dedicato al rapporto con la scuole e all’organizzazione di incontri con le classi, da parte delle forze dell’ordine, dedicati "alla cultura e al rispetto della cosa altrui, del bene pubblico e del rispetto della divisa, oltre al fare conoscere agli studenti le pene commisurate in funzione del reato commesso". Una mozione analoga è poi stata presentata e votata all’unanimità anche dal consiglio comunale di Lugo. In questo caso si sottolineava la richiesta di poter assumere personale per mansioni di segreteria e back office, ove possibile, senza che questi siano per forza agenti. "Il desiderio di una maggiore sicurezza è un sentimento che ci accomuna tutti – commenta la sindaca di Lugo e presidente dell’Unione dei Comuni, Elena Zannoni –, la condizione delle mozioni da parte di tutti i consiglieri sia dell’Unione sia del Comune di Lugo è un segnale positivo. Per entrare nel merito della questione, per il 2026 è previsto già qualcosa a livello di assunzioni, anche se dovremo cercare di reperire maggiori fondi. Il problema però è anche dovuto al turn over degli agenti che chiedono trasferimenti per avvicinarsi a casa o per altre giuste questioni. L’attenzione sull’argomento è alta e cercheremo di implementare il numero degli agenti in forza alla Polizia locale".

Matteo Bondi