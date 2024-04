Unione: la fiera biennale rinviata per i lavori post alluvione

La 29esima edizione di Bassa Romagna in Fiera, l’evento biennale che avrebbe dovuto svolgersi nel 2024, sarà riprogrammata a una data da definirsi.

"La giunta dell’Unione – fanno sapere – ha preso questa decisione in vista dei cantieri di ripristino post-alluvione che a partire dai prossimi mesi interesseranno le aree centrali e le piazze di Lugo, proprio dove si trovava il cuore della manifestazione fieristica. Oltre alla difficoltà di prevedere la durata e il calendario dei cantieri di ripristino, la giunta ha condiviso inoltre la necessità di non vincolare le nuove Amministrazioni, che si insedieranno nel mese di giugno, a un format che andrà necessariamente rivisto nei suoi elementi essenziali, per incrementarne la partecipazione di pubblico ed espositori. Nelle scorse settimane la decisione è stata condivisa anche con le associazioni di categoria della Bassa Romagna e con l’organizzatore".