Unione, mutuo da 120mila euro. Così Villa Orestina rinascerà

L’Unione della Romagna faentina ha deciso di accendere un mutuo da 120mila euro presso la Cassa Depositi e prestiti, dedicato ai lavori da intraprendere a Villa Orestina: l’obiettivo è ottenere un finanziamento da associare a quello da 343mila euro arrivato dal Gruppo di azione locale L’Altra Romagna, in modo da procedere al restauro del complesso e alla sua conversione, fra le altre cose, in un centro visita per l’Appennino faentino e la Vena del Gesso. I fondi del Gal L’altra Romagna provengono da quelli che la Regione destina al Piano di sviluppo rurale: oltre al centro visita, in futuro Villa Orestina ospiterà anche una sala di degustazione per i vini del territorio, il Centro per l’educazione alla sostenibilità della Romagna faentina, e un laboratorio officinale didattico a supporto delle attività della Fondazione Caldesi (proprietaria dei terreni e del palazzo che ospitano l’istituto professionale Persolino), dedicato in particolare alle produzioni biologiche e alla naturopatia.

Ma Villa Orestina per molti cittadini – quelli ad esempio che hanno affollato i concerti organizzati qui nelle ultime estati – è soprattutto un grande parco: nei piani c’è anche quello di tenere aperte le sue porte al pubblico, trasformandolo in un luogo dove possa fermarsi per una frazione di tempo chi è abituato a passeggiare lungo via Castel Raniero, consentendogli così di entrare in contatto con il mondo dell’enologia e delle erbe officiali, ma anche con porzioni dell’originario manto forestale che copriva la pianura padana e le prime colline millenni fa, conservatesi nei dintorni con alcuni frammenti. Villa Orestina risale alla prima metà dell’Ottocento: è diventata di proprietà comunale nel ‘98, per volontà testamentaria dell’ultima proprietaria. Molte parti della villa furono ricostruite negli anni ‘50 e ‘60 per via dei danneggiamenti riportati durante la Seconda guerra mondiale, ma l’apparenza ottocentesta della villa può considerarsi intatta. Gli interventi finanziati dal Gal e dalla Cassa depositi e prestiti consentiranno di consolidare le fondazioni e la scala, rinnovare i controsoffitti e alcune finiture, modificare alcune porzioni murarie, realizzare nuovi servizi igienici, e in particolare costruire un ascensore esterno che renda fruibili a tutti i suoi ambienti. Verranno inoltre consolidati i porticati e il solaio, e posizionate alcune catene con funzione di tiranti antisismici.

Filippo Donati