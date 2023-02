Unione: quasi 140 progetti finanziati con i fondi Pnrr

Unione dei Comuni della Bassa Romagna: quasi 140 progetti finanziati grazie ai fondi del Pnrr. Nel corso della seduta di mercoledì sono stati presentati al Consiglio dell’Unione la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione (Dup) 2023-2025 e il bilancio di previsione 2023-2025. È stata l’occasione per presentare i progetti dell’Unione per i prossimi anni, inquadrando il contesto socio-economico in cui saranno sviluppati. "I grandi cambiamenti economici, ambientali e sociali che hanno travolto il mondo intero negli ultimi anni hanno coinvolto anche le amministrazioni pubbliche locali e ne condizionano fortemente la programmazione - ha detto la presidente Eleonora Proni –. L’unica certezza su cui fondare le politiche pubbliche negli ultimi tre anni diventa pertanto l’incertezza e il ricorso alla tanto abusata resilienza, divenuta elemento imprescindibile in qualsiasi contesto pubblico o privato, in mancanza di una possibilità di programmazione di lungo periodo, su cui già si faticava a ragionare in periodi meno complessi". In questi mesi sono entrate nel vivo le politiche di ripresa derivate da Next Generation Eu, un piano di ampio respiro varato dalla Commissione europea che rafforza il quadro finanziario per il periodo 2021-27 attraverso uno specifico impegno per la ripresa e la coesione, a cui si aggiungono...