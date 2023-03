Unione, questionario online per il Piano della mobilità sostenibile

C’è tempo fino al 20 marzo per partecipare all’indagine online aperta a tutti i cittadini e preliminare al percorso partecipato per la definizione del Piano urbano della mobilità sostenibile (Pums) dell’Unione della Bassa Romagna. L’indagine è rivolta a residenti e frequentatori abituali del territorio dell’Unione che, attraverso il questionario, possono esprimere la propria opinione sui temi salienti della mobilità del territorio, con particolare riferimento alle abitudini di spostamento, alle esigenze e alle criticità percepite anche dai soggetti maggiormente vulnerabili, quali studenti, anziani, eccetera.

Il questionario, disponibile al link www.labassaromagna.itPUMS, è propedeutico a un percorso partecipativo che si svilupperà nelle prossime settimane, in quanto la definizione del Pums prevede un confronto continuativo e dinamico con i cittadini e i portatori di interesse del territorio. Si tratta infatti di un piano in cui al centro non vi sono le infrastrutture, ma i comportamenti di mobilità e gli stili di vita e ha come finalità il benessere socio-ambientale dell’intera comunità.