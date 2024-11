"Uniti contro la violenza sulle donne"

Presentata “Fiorire”, la nuova campagna di sensibilizzazione che vede le Profumerie Sabbioni impegnata a sostegno delle attività di Linea Rosa contro la violenza sulle donne. "La nostra azienda ha sempre investito sul tessuto sociale del territorio collaborando con diverse associazioni, vogliamo dare il nostro contributo per un mondo migliore. Crediamo che ogni persona debba sentirsi al sicuro, protetta, amata e, se lo vuole, aiutata a fiorire", dichiara il direttore generale Maurizio Sabbioni. L’azienda collabora dal 2019 con Linea Rosa promuovendo e finanziando alcuni progetti come la Pinkranning, che ogni anno registra grande partecipazione da parte dei ravennati. Questa campagna è la dichiarazione di un impegno che sarà continuativo fino a novembre 2025: nei 21 punti vendita e anche sul sito e-commerce Sabbioni.it sarà attiva una raccolta fondi, mentre parte del fatturato sarà devoluto a Linea Rosa. Beatrice Montanari, responsabile E-Commerce & Digital Marketing, ha raccontato che "nella nostra azienda il 90% del personale è costituito da donne e anche la nostra clientela è quasi tutta al femminile, ci sentiamo responsabili del benessere della comunità. Il valore di “Fiorire“ sta nella continuità, stiamo costruendo una collaborazione più strutturata con Linea Rosa, abbiamo fatto anche una formazione specifica per il nostro personale in cui abbiamo riscontrato grande interesse e sensibilità. In alcune giornate più significative dell’anno, come il 25 novembre o l’8 marzo, tutti i nostri dipendenti indosseranno la maglia e la spilla di linea rosa per simboleggiare che noi ci siamo. Il manifesto grafico, realizzato da studio Kafka, rappresenta una donna seduta su un fiore che guarda all’orizzonte e al futuro, sostenuta da altri due volti di donne che si vedono fiorire nella base del manifesto".

Sabbioni e Linea Rosa hanno scelto di concentrarsi proprio sulla speranza e sul futuro con questa campagna, come sottolineano la presidente Alessandra Bagnara e la vicepresidente Monica Vodarich: "Negli anni passati si è lavorato molto sulla paura e sul mettere in guardia le donne, ma la paura senza speranza non porta lontano quindi adesso è questo che vogliamo trasmettere. Stiamo facendo un lavoro capillare sul territorio e abbiamo notato un incremento di donne che si sono rivolte al nostro centro antiviolenza, questo da una parte ci fa ben sperare ma ci fa anche capire che c’è tanto lavoro da fare. Quando si parla di rifiorire si intende anche regalarsi dei momenti di serenità e curare il proprio corpo, in questo la collaborazione con Sabbioni si inserisce molto bene".

Valeria Bellante