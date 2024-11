"Uniti per uscire fuori dalla regione"

"Dopo due annate molto buone a livello commerciale – spiega Cesare Gallegati dell’azienda agricola di Faenza –, quest’anno avremo meno prodotto, soprattutto a livello di vini rossi. Siamo vigneron, piccoli produttori con circa 22mila bottiglie all’anno e da oltre un decennio riusciamo anche a esportare in particolare in Belgio, però scontiamo il fatto di non avere alle spalle un territorio che ci protegga. I nostri vigneti sono a Brisighella dove, con altri 19 produttori, abbiamo fondato l’associazione ‘Brisighella, anima dei tre colli’ di cui sono presidente. Ce la mettiamo tutta per avere la forza di uscire dai confini regionali e, di recente, abbiamo lanciato il progetto ‘Albana Brix’".