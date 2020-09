Le iscrizioni dei 27 studenti dell’Università di Ferrara che hanno scelto Cotignola come prima sede per la facoltà di Medicina Cotignola, sono appese a un filo. Unife ancora non ha ricevuto, nè dalla Regione, nè dall’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario, nè dal Miur, una risposta definitiva. E dire che l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario avrebbe più volte ribadito la bontà del progetto di collaborazione tra l’ateneo ferrarese e il Maria Cecilia Hospital di Cotignola, salvo poi non esprimere un parere definitivo in...

Le iscrizioni dei 27 studenti dell’Università di Ferrara che hanno scelto Cotignola come prima sede per la facoltà di Medicina Cotignola, sono appese a un filo. Unife ancora non ha ricevuto, nè dalla Regione, nè dall’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario, nè dal Miur, una risposta definitiva. E dire che l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario avrebbe più volte ribadito la bontà del progetto di collaborazione tra l’ateneo ferrarese e il Maria Cecilia Hospital di Cotignola, salvo poi non esprimere un parere definitivo in mancanza del parere della Regione.

Anche le associazioni di rappresentanza dell’ateneo, su questa vicenda, tengono a dire la loro. "È impensabile che quasi a metà settembre il futuro accademico di ben 27 studenti sia ancora incerto per un rimpallo di responsabilità tra Anvur, Regione e Miur – tuona Virginia Mancarella di Link- studenti indipendenti – La questione degli iscritti a Medicina e Chirurgia nella sede di Cotignola è ancora delicata e in evolversi, e questo va a ledere ancora di più quella che è la parte lesa: gli studenti. C’è bisogno di una risposta decisiva e veloce – incalza la studentessa - il tempo scorre e l’inizio delle lezioni è alle porte, senza dimenticare tutti i problemi connessi allo spostarsi in una sede diversa dalla propria residenza. Se i 27 dovessero essere spostati alla seconda scelta, non avrebbero nemmeno il tempo materiale per cercare un alloggio o una sistemazione, il che andrebbe a mettere a repentaglio l’inizio del loro percorso". La situazione infatti appare quanto mai complicata per quei 27 studenti, perchè a partire dal 29 settembre inizieranno le assegnazioni ministeriali per destinare i ragazzi che hanno fatto il test, in base al punteggio, nelle diverse sedi delle università. Mancano quindi pochi giorni e ancora non è giunta nessuna risposta.

Per sbloccare la situazione si profilano due strade: da un lato c’è la via ‘legale’. L’obiettivo dell’Università di Ferrara sarebbe di ricorrere al Tribunale amministrativo del Lazio per avere una risposta definitiva. Il rischio di questa operazione è che si tratterebbe di un passaggio forzoso che comprometterebbe rapporti già non facili. Al probabile ricorso al Tar da parte di Unife va appaiata un’altra ipotesi. Qualora la risposta che darebbe il via alle attività didattiche a Cotignola non dovesse arrivare, o non arrivare in tempo utile, le famiglie dei ragazzi che l’hanno scelta come prima sede avrebbero le carte in regola per presentare un ricorso. L’intendimento sarebbe però di trovare una soluzione ‘conciliativa’. "Auspico – dice il rettore Zauli – che il Ministero possa concedere a Ferrara una soluzione in deroga comesuccesso con l’università di Bari e la sede di Taranto. Credo che il nostro ateneo abbia svolto tutti i passaggi per arrivare ad accreditare il nostro progetto come valido".