Università degli adulti. Tra pittura e giardinaggio

C’è ancora tempo per iscriversi ai 28 corsi brevi organizzati dall’Università per adulti di Lugo che partiranno a fine gennaio. Quest’anno, il 39esimo di attività, hanno rinnovato la quota associativa e quindi la loro presenza distribuita fra i 26 corsi lunghi che vanno da novembre ad aprile, i 23 brevi terminati a dicembre e i nuovi che stanno iniziano, 1.075 studenti. Un numero ancora lontano dai traguardi raggiunti nel periodo pre Covid quando gli iscritti oscillavano fra i 1.500 e i 2.000 ma in netto recupero. La ripresa delle attività dopo la pausa natalizia, sarà valorizzata da una novità, l’apertura della nuova sede distaccata dell’Università, nell’ex centro civico di Cà di Lugo, in via della Resistenza 2/1, concesso dal Comune in comodato gratuito e candidato a diventare il "polo artistico" dell’Università. I primi corsi a partire, da febbraio, saranno quelli di pittura e disegno seguiti dal laboratorio di mosaico, previsto per aprile. L’idea è di affiancare anche un corso di giardinaggio, con attività da svolgere anche nell’area verde che circonda la sede.

Il programma dei corsi, riassunto nel libretto di 80 pagine pubblicato, spazia dalla cucina cinese alla finanza, dalla chimica alla filosofia, dallo studio delle lingue, all’astrofisica passando attraverso la storia locale. L’attività dell’Università per adulti non si ferma soltanto alla organizzazione di corsi ma è in programma anche un fitto calendario di conferenze scientifiche aperte al pubblico, oltre al ciclo di incontri dedicati a salute e prevenzione in collaborazione con l’Ausl, gratuiti per i soci.

