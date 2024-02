Università, i dati ravennati. Immatricolazioni: + 3 per cento: "Incremento anche grazie a Medicina"

La sede ravennate dell’Ateneo bolognese registra quest’anno un segno più: le matricole sono aumentate del 3%, passando dalle 1120 dello scorso anno alle 1150 attuali (+30). Un buon risultato, soprattutto se paragonato al precedente anno accademico, quando il Campus di Ravenna aveva registrato un - 15% di iscrizioni. "L’incremento – ha spiegato ieri il rettore Giovanni Molari durante la presentazione dei dati – è dovuto anche a Medicina che a Ravenna ha messo a segno un centinaio di iscrizioni. Ad avere qualche iscritto in meno sono stati invece i corsi di Beni culturali, ma va ricordato che la facoltà durante la pandemia aveva registrato aumenti record".

Insomma dopo gli anni del Covid e dei corsi on-line i numeri disegnano ora una situazione quasi del tutto normalizzata. In Romagna, se si esclude il forte aumento di Forlì (+16%), Ravenna è l’unica con il segno più. Cesena ha infatti registrato un -3%, mentre Rimini un -8%. "Gli iscritti dell’Ateneo, Bologna registra un - 3%, – ha sottolineato il rettore – sono praticamente gli stessi rispetto allo scorso anno, sono circa 26.000 gli studenti immatricolati, rispetto ai 26.300 dell’ultimo anno accademico, Continuano poi a crescere le domande di iscrizione, che sono circa 84.000".

È in crescita anche il numero dei laureati che nel 2023 sono stati, in tutto l’Ateneo, quasi 20.000 (+4%) e diminuisce del 2% la percentuale degli studenti che abbandonano gli studi. Sono aumentati gli iscritti alle lauree magistrali e anche gli studenti internazionali (+11%), tendenza quest’ultima, che trova particolare conferma anche a livello locale. Gli studenti stranieri provengono soprattutto dall’Iran, la nazionalità maggiormente rappresentata, da Cina, Turchia e Russia. "Sono invece diminuiti – ha aggiunto Molari – gli iscritti in arrivo dalle altre regioni italiane, in particolare dal Sud", a dimostrare la difficoltà per i fuori sede nel trovare alloggio. Un problema su cui l’Ateneo sta lavorando in tutte le sedi e su più fronti: a Ravenna in primavera dovrebbe partire il cantiere per lo studentato all’angolo tra viale Pallavicini e via Carducci, nel frattempo Fondazione Flaminia continua a gestire una serie di appartamenti a prezzi calmierati per gli studenti e ha dato buoni risultati anche l’accordo con i piccoli proprietari immobiliari.

"Questi numeri – ha concluso il rettore – restituiscono l’immagine di un ateneo solido e aperto, che punta sulla qualità della didattica e sul diritto allo studio. La didattica è tornata in presenza, anche per una scelta precisa che abbiamo fatto. Questo vale anche per i test di ammissione alle facoltà a numero chiuso, abbiamo deciso di accettare solo quelli in presenza perché la nostra convinzione, evidenziata dai dati, è che i Tolc, cioè i test on line per l’ingresso all’università, non garantiscano pienamente né la qualità, né l’equità della selezione".

Annamaria Corrado