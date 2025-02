Università, ottima notizia l’accordo con Engim

L’aumento delle immatricolazioni al +12%, record di tutti i Campus, e l’apertura di una prima mensa e punto di ristoro per studenti consolidano sempre più lo sviluppo dei corsi universitari a Ravenna, anche in previsione del nuovo studentato, con oltre 100 posti, che prenderà il posto degli attuali uffici comunali nell’immobile davanti alla stazione. L’accordo di Flaminia con Engim ed ogni intervento di sostegno alle esigenze di chi sceglie Ravenna come sede dei propri studi superiori (gli stessi posti letto messi a disposizione recentemente dalla Curia Arcivescovile) è frutto dell’impegno che offrono tutti i soci della Fondazione universitaria che da ormai trent’anni sostengono economicamente investimenti e spese di insediamento, a partire dalla Cassa di Ravenna. Gli stessi enti locali e l’Ateneo hanno messo a disposizione sedi, laboratori e strutture amministrative.

Il Pri, fin dai primi insediamenti, ha sempre creduto nelle opportunità formative e di lavoro create dalla presenza universitaria, il porto ne è un esempio, ed oggi, con il nostro impegno, vogliamo dare atto a tutta la città della straordinaria attenzione ed ospitalità che viene fornita agli studenti residenti ed a quelli fuori sede, con una crescita costante dei servizi e delle opportunità di lavoro.

Giannantonio MingozziPri Ravenna