Università per Adulti di Lugo, incontro sul mondo dei ghiacci

Nuovo appuntamento con le conferenze dell’Università per Adulti di Lugo. Domani alle ore 16 presso l’aula magna del liceo in viale degli Orsini 6, si svolgerà l’incontro con Giorgio Spada, insegnante del Dipartimento di Fisica e Astronomia ‘Augusto Righi’ di Bologna ed esperto di Geofisica della terra solida e delle sue interazioni con oceani e ghiacciai. Il suo intervento dal titolo ’Dal ghiaccio al mare: passato, presente e futuro’ affronterà la perpetua evoluzione della criosfera, vale a dire il mondo dei ghiacci, e della sua influenza sulla forma dei mari e della Terra ferma, con uno sguardo finale verso il futuro. Il programma di incontri dell’Università per adulti proseguirà sabato 18 marzo, sempre alle ore 16, con la conferenza del Prof. Fabrizio Fabbri ricercatore senior dell’Istituto Nazionale di fisica nucleare, sul tema ’Breve storia di un universo improbabile… il nostro’ e, sabato 25 marzo, con l’incontro tenuto da Francesca Siboni, Psicologa clinica e forense, Psicoterapeuta psicoanalitico per bambini, adulti e genitori sul tema ’Giovani e dipendenza da cellulare’.

m.s.