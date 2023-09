Università per adulti tra cucina cinese e finanza

Quota associativa dimezzata e un mare di corsi. L’Università per adulti di Lugo è pronta a ripartire a testa alta, dopo i danni subiti con l’alluvione che ha praticamente cancellato l’intera segreteria risparmiando solo una parte residuale dei documenti di archivio. E lo fa, cercando di agevolare i cittadini del territorio, altrettanto colpiti, portando il contributo associativo da 10 a 5 euro. Restano invariate le quote richieste per la partecipazione ai corsi sul territorio, nella sede principale di Lugo, al liceo scientifico e in quelle distaccate di San Bernardino, Voltana, Bagnacavallo, Conselice, Fusignano, San Potito, Villanova di Bagnacavallo e Passogatto. Da novembre all’elenco si aggiungerà un nuovo spazio, reso disponibile a Cà di Lugo, che avrà la funzione di laboratorio per i corsi di mosaico e pittura. "In questo modo – spiega la presidente dell’Associazione per lo sviluppo della cultura aps che gestisce l’Università, Silvana Capanni – i corsisti potranno lasciare il materiale per le lezioni. I nostri corsi sono caratterizzati da un livello qualitativo elevato e da un costo contenuto. E di questo andiamo fieri".

Il programma, riassunto nel libretto di 80 pagine, spazia dalla cucina cinese alla finanza, dalla chimica alla filosofia, dallo studio delle lingue, all’astrofisica passando attraverso la storia locale. "Avremo molti corsi brevi, e diversi ritorni, come i corsi di scrittura creativa, musica, danze popolari, evoluzione culturale e artistica delle donne – dice Capanni –. Tra le novità proponiamo percorsi dedicati a cucina emozionale, intelligenza artificiale, pedagogia, letteratura inglese e greca". Fra le proposte il corso di educazione alla salute organizzato con Ausl Romagna, al quale si potrà partecipare associandosi all’Università. Gli incontri, uno al mese dall’8 novembre, saranno dedicati alla prevenzione partendo alla cura attraverso l’arte, progetto varato dall’azienda per il trattamenti dei pazienti affetti da declino cognitivo, legato al patrimonio artistico dell’Ausl Romagna valorizzato anche attraverso la trasformazione dell’oratorio di Sant’Onofrio in via Baracca di un luogo aperto agli incontri a partire dalla prossima primavera. Seguiranno altri appuntamenti dedicati ai percorsi di prevenzione applicati a uomini e donne dopo gli anta, a disturbi cardiovascolari e incidenti domestici. L’obiettivo è di riportare l’Università per adulti ai numeri pre Covid quando gli iscritti hanno sfiorato quota 2.000. "Nello scorso anno accademico abbiamo superato le 1.000 presenze ai corsi – sottolinea la presidente –. Per noi è stato un grande risultato che vogliamo implementare tenendo fede al nostro slogan ‘Conoscere, incontrarsi, comunicare’". Il 4 ottobre alle 18 si svolgerà l’assemblea dei soci, in cui sarà messa ai voti la proposta di dedicare l’Università al prof Francesco Dalla Valle, recentemente scomparso, cofondatore e colonna portante dell’Associazione.

Monia Savioli