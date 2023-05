Università per gli adulti Trent’anni di lezioni e test

La Libera Università per Adulti Cervia compie 30 anni. La presidente Antonella Ghini Casadei racconta questa lunga avventura e i progetti futuri. "Nel 1993 fra i primi aderenti c’erano esponenti del mondo scolastico o della cultura, talvolta come docenti, spesso come associati. Alcuni sono ancora con noi. Man mano, con la diffusione delle lezioni e delle proposte e delle amicizie, i corsisti sono pervenuti numerosi, in gran parte dopo la fine della esperienza lavorativa o di impegni familiari più pressanti, dalle più svariate esperienze di lavoro, di studi, ceto sociale, interessi personali. Non serve dichiarare reddito o titolo di studio". I corsi "non danno un diploma o titolo di studio. Le lezioni, pomeridiane, una quarantina per il corso annuale, sono monotematiche, per argomento e per relatore, di arte, letteratura, scienze, geopolitica, sociale, filosofia, e qualche elemento particolare legato alla nostra comunità e alle buone pratiche di vita". Anche l’età media si è allungata "È aumentata per due notevoli elementi sociali. La durata della vita si è allungata, le cure e la cultura permettono autonomia, benessere fisico e uso del corpo e dello spirito più a lungo. E così deve essere, l’età della pensione, soprattutto per le donne, è avanzata di una decina di anni, e spesso anche la possibilità per i nonni di essere liberi dall’accudimento dei nipoti".

Rispetto all’arrivo della tecnologia "è più piacevole avere lezioni coadiuvate da videoproiezioni, permettere ai corsisti di approfondire argomenti ascoltati durante la lezione, senza dimenticare che il prestito librario in biblioteca è ancora molto diffuso. L’uso dei social è utile a noi organizzatori per la ricerca di buoni argomenti e nuovi relatori, per mantenere contatti con altre associazioni, per segnalare novità o variazioni di programma, e accordarsi". Importante anche la socialità, "l’imparare insieme, poi confrontarsi, poi proporre argomenti per l’anno successivo". Il trentesimo anno accademico inizierà il 9 ottobre.

Ilaria Bedeschi