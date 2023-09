Uno degli ultimi giganti. Addio a Pasquale Mazzucca, vinse due scudetti con la Robur

Un altro ‘highlander’ della grande Robur se n’è andato a 92 anni. Alle prime luci di ieri, all’ospedale dove era ricoverato da tempo, ci ha lasciati Pasquale Mazzucca, conosciuto negli ambienti sportivi come ‘Palino’. Un personaggio tutto d’un pezzo, refrattario ai compromessi e soprattutto grande appassionato di tutte le discipline sportive, non mancando quindi di seguire le sorti delle formazioni ravennati e azzurre. Ma era principalmente un pallavolista, degno e orgoglioso dei due scudetti (1949 e 1952 vinti assieme al fratello Dante, poi diventato ‘anima’ del volley imolese, scomparso cinque anni fa) con la maglia della squadra del Ricreatorio, che considerava la sua seconda famiglia. Tant’è anche dopo lo scioglimento di quel gruppo storico, continuò a giocare - da vera e propria chioccia – con quella pattuglia di giovani e giovanissimi che nel 1963 fece tornare la ‘sua’ Robur nella massima divisione.

Era uno schiacciatore mancino che trascinava i compagni di squadra. E poi, nonostante militasse in una serie inferiore, il ct azzurro Trinajstic continuò a convocarlo in nazionale (19 presenze, esordio nel 1950 a 19 anni) e nel 1955 scese in campo agli Europei di Bucarest. La pallavolo continuava a far parte della sua vita, impegnandosi anche a livello dirigenziale tanto che dal 1971 al 1977 fu presidente provinciale della Fipav, quando l’attività era fra le più ferventi ed impegnative; inoltre per anni fece parte del direttivo provinciale degli Azzurri d’Italia e fino a poco tempo fa socio del Panathlon Club Ravenna.

Nel 1973 fu insignito dal Coni nazionale della Stella di Bronzo al merito sportivo. Lascia la moglie Laura, che sposò 61 anni fa nella chiesetta del Ricreatorio ed era la prima volta che vi si celebrava il matrimonio di un roburino, ed i figli Maria Grazia e Piero. I funerali si terranno domani alle 15 nella chiesa parrocchiale di S.Biagio.

u.s.