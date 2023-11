"Uno, Nessuno, Cento Dylan: la Storia di Bob Zimmerman"

Massimiliano Cimatti racconta ’Uno nessuno cento Dylan’, questa sera alle 21.30 al Circolo Arci Scintilla - Mama’s Club, in via San Mama 75, a Ravenna. Protagoniste saranno chitarra e voce di Martin Navello. Sarà raccontato la straordinaria storia (tutt’altro che finita) di Bob Dylan, nato Robert Zimmerman. "Ma chi è veramente? – si chiedono Cimatti e Navello –. Bob arriva a New York nell’inverno del 1960 e racconta un sacco di balle. E’ sfuggente, adattabile, bravo a sfruttare le persone, ma impara velocemente e soprattutto ha fame. Fame di tutto. Le sue fonti di ispirazione sono Jack Kerouac e Woody Guthrie. Ha una voce roca, nasale, polverosa, e suona la chitarra come tanti altri, ma il ragazzo ha un piano: lui non vuole diventare qualcuno, lui vuole diventare ’Uno, nessuno, cento Dylan’.