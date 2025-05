Uno psicologo per i dipendenti. L’iniziativa de La Cassa di Ravenna

Creare ambienti di lavoro in cui le persone stiano bene e possano esprimere al meglio il loro pieno potenziale agendo sulla crescita ed il successo dell’organizzazione: è questo l’obiettivo del nuovo progetto varato dal Gruppo Bancario La Cassa di Ravenna, presieduto da Antonio Patuelli e diretto da Nicola Sbrizzi, che mette a disposizione del personale anche un servizio di supporto psicologico, gratuito, confidenziale ed anonimo. Si tratta di un aiuto concreto, disponibile per 24 ore al giorno e per sette giorni alla settimana, per affrontare le sfide quotidiane, cui i dipendenti possono ricorrere anche per consultarsi su situazioni non lavorative, ovvero ad esempio familiari, sociali, relazionali, anche soltanto a scopo conoscitivo.

Il progetto fa parte di un più ampio programma di iniziative rivolte al proprio personale (tra queste la rimodulazione delle polizze sanitarie per tenere conto delle famiglie con problematiche particolari e la certificazione sulla parità di genere recentemente ottenuta dal Gruppo Bancario) per migliorare le condizioni non solo lavorative delle persone e creare di conseguenza ambienti di lavoro migliori e più sereni. Le persone possono contattare in qualsiasi momento il numero verde ed avere la garanzia del totale anonimato: il servizio è gestito dalla Stimulus, azienda specializzata con 410 mila persone seguite in 170 paesi del mondo. I contatti resteranno assolutamente anonimi e la Cassa avrà solo periodicamente un rapporto che includerà il numero delle persone che hanno contattato il servizio, la distribuzione per genere, sesso e stato civile e la distribuzione per tematiche affrontate.

Con questo progetto il Gruppo Bancario La Cassa di Ravenna, che comprende anche Banca di Imola e Banco di Lucca e del Tirreno oltre a tre società di prodotti e servizi, rafforza la propria attenzione e sensibilità nei confronti del proprio personale, ampliando i servizi messi a disposizione delle proprie dipendenti e dei dipendenti e avvicinando sempre più un modello di attività globale in cui l’attenzione al business è sempre più affiancata e sostenuta dalla sensibilità verso temi come la sostenibilità economica, la parità di genere, il risparmio energetico, il sostegno all’economia circolare e verde, la diffusione della conoscenza e delle buone pratiche coerenti con l’Agenda 20230 e la biodiversità. Proprio grazie alla continua estensione ed al rafforzamento di queste buona pratiche il Gruppo la Cassa di Ravenna ha ottenuto i prestigiosi riconoscimenti di Azienda tra le più attente al Clima in Europa assegnato dal Financial Times, tra le più attente al Clima in Italia assegnata da Corriere.it e e di leader della Sostenibilità stilata dal Sole 24 ore.