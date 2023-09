Uno sguardo ai paesaggi dell’arte orientale

Un lungo percorso fra paesaggi e scene di vita. Le 120 opere che danno corpo al percorso artistico di riferimento della prossima edizione della Festa di San Michele a Bagnacavallo, offrono uno sguardo privilegiato sulla tecnica xilografica giapponese ’ukiyo-e’ attraverso le serie prodotte dai maestri più importanti.

’Strade e storie. Paesaggi da Hokusai a Hiroshige’ è il titolo dell’esposizione che inaugurerà, presso il museo civico delle Cappuccine, domani, alle 17. Dopo i grandi maestri della xilografia europea, da Goya a Klinger fino a Durer, il Museo sposta l’attenzione, pur restando nell’ambito del filone individuato, verso il lontano Oriente. "Hokusai e Hiroshige sono maestri divenuti ben noti anche in Europa – spiega il direttore delle Cappuccine, Davide Caroli, curatore della mostra. "Il termine ukiyo-e che descrive il genere artistico significa letteralmente "immagini del mondo fluttuante". Ed effettivamente così appaiono. La mostra si apre con una sala interamente dedicata a Hokusai nella quale sono contenute alcune opere della serie più conosciuta da lui prodotta, quella dedicata alle ’Trentasei vedute del Fuji’ oltre all’immagine simbolo del genere ukiyo-e, offerta al pubblico in una versione del ‘900, dal titolo ’Una grande onda al largo di Kanagawa’.

Nelle sale successive emerge invece l’arte di Hiroshige, passato alla storia come il più grande paesaggista giapponese, la cui fama finì per eguagliare quella di Hokusai. In questo caso, la parte principale della mostra è riservata alle immagini dedicate alle 55 stazioni di sosta distribuite lungo il percorso del Tokaido, la strada che congiungeva la due capitali dell’impero giapponese, Edo, dove aveva sede lo Shogun e Kyoto dove dimorava l’imperatore. Le opere sono dedicate a scene di vita che si svolgevano lungo quella via, la principali per viaggi e commercio del Giappone antico, e all’interno delle locande. L’ultima parte della mostra offre un assaggio della produzione di Hiroshige II che fu erede del maestro e suo successore. Completano il percorso alcuni oggetti fra cui un prezioso kimono decorato con le scene ispirate ai paesaggi ritratti dai grandi maestri. La mostra resterà aperta fino al 14 gennaio 2024. Durante l’intero periodo saranno organizzati, in collaborazione con l’associazione Ascig di Ravenna, visite guidate, proiezioni di film ed eventi come la tradizionale cerimonia del tè, tutti finalizzati ad approfondire vari aspetti dalla cultura giapponese. La mostra è stata organizzata con la collaborazione del Museo di arte orientale di Venezia. L’ingresso è gratuito. Per orari e iniziative è possibile consultare il sito www.museocivicobagnacavallo.it

Monia Savioli