’Uno sguardo al futuro’ sul corso di meccatronica

Nei giorni scorsi si è svolto l’evento ’Uno sguardo al futuro’ nel nuovo Campus di Lugo, iniziativa che ha messo in luce il Corso Universitario in Meccatronica. Il campus ha aperto le sue porte a numerosi studenti interessati e a rappresentanti di aziende partner, che hanno rispettivamente esplorato le strutture e parlato delle potenzialità del corso. Il programma ha incluso l’intervento da parte di tre delle quindici aziende partner del progetto: Unitec, Icel e Sica. Queste tre importanti realtà hanno sottolineato come la formazione in meccatronica rappresenti un trampolino di lancio molto importante per i giovani talenti nella tecnologia avanzata.

A seguire il professor Gianluca Palli, docente dell’Università di Bologna e coordinatore del corso, ne ha esposto sinteticamente i contenuti cui è seguito il tour del campus comprendente dimostrazioni pratiche nei laboratori di meccatronica.