"Uno shuttle per l’aeroporto di Bologna"

Il nodo della sicurezza, ma anche quello dei collegamenti sono stati al centro dell’assemblea annuale Federalberghi Ascom Cervia che si è svolta ieri. E il sindaco Mattia Missiroli, in occasione dell’incontro, ha annunciato, anche in risposta a richieste del sindacato, che "dalla primavera prossima partirà uno shuttle annuale, con tre/cinque corse giornaliere, che collegherà le stazioni di Cervia e Ravenna con l’aeroporto di Bologna. Desideriamo che gli albergatori siano i primi a crederci affinché il nuovo collegamento possa essere una risorsa per la comunità in risposta alle esigenze dei turisti e dei collegamenti in generale".

Durante l’assemblea, a cui erano presenti il sindaco e presidente della Provincia di Ravenna, candidato alle Regionali per il Pd Michele de Pascale, l’assessore comunale Mirko Boschetti e il presidente Federalberghi Emilia-Romagna, Alessandro Giorgetti, il presidente Federalberghi Ascom Cervia, Gianni Casadei, ha tracciato un primo bilancio della stagione estiva e ha colto il momento per ribadire alcuni punti strategici in conclusione dell’attuale mandato. Al termine del quale si ricandiderà alla presidenza.

"È necessario indagare i motivi per cui Cervia e Milano Marittima soffrano percentualmente in più rispetto ad altre destinazioni vicine – ha detto Casadei – anche se devo dire che, analizzando i dati a disposizione, le località limitrofe hanno effettuato il ‘sorpasso’ rispetto alle presenze di Cervia in valore assoluto ovvero rispetto ai pernottamenti totali registrati. Se si scorporano i pernottamenti dell’alberghiero dall’extralberghiero il comune di Cervia resiste al secondo posto solo dopo Rimini".

"Non abbiamo la pretesa di suggerire le risposte puntali – ha proseguito Casadei – ma credo che le considerazioni vadano orientate verso alcuni aspetti che non sono né nuovi né originali ma che, manifestandosi stagione dopo stagione, incrinano e compromettono l’immagine della località. Sicurezza reale e percepita: accoltellamenti, risse scippi e tutti gli episodi ribattezzati come ‘malamovida’, se da un lato non sono riconducibili solo alla nostra località, dall’altro non sono più tollerabili perché incrinano irrimediabilmente l’immagine della città con buona pace di tutti gli sforzi fatti per riposizionare il brand. Sull’ordine pubblico apprezziamo e riconosciamo lo sforzo dell’Amministrazione nel tentativo di governare le migliaia di avventori che si riversano soprattutto nel fine settimana nella nostra località. Riteniamo però che la lotta sia impari se non riduciamo il numero delle occasioni in cui musica alta fino tarda notte, alcol diffuso e schiamazzi che ne derivano, disturbano il soggiorno dei turisti che scelgono la nostra città. Occorre chiarire una volta per tutte chi può fare cosa e dove. È opinione diffusa e condivisa dalla categoria che la spiaggia ad esempio non possa essere il luogo deputato a sostituire le discoteche. Dobbiamo quindi decidere se siamo una destinazione vocata agli avventori oppure ai turisti. Capitolo decoro della città: l’immagine di una località turistica che si fregia di essere fra le prima dieci destinazioni a livello nazionale per valore aggiunto dal turismo dovrebbe essere impeccabile. Temo che l’impressione che riceve il turista quando raggiunge Cervia sia ben altra. Infine su viabilità e collegamenti, sicuramente tema non nuovo ma mai come in questo momento di attualità, tutti gli indicatori ci stanno dicendo che le destinazioni che hanno sofferto meno sono quelle meglio collegate. Sono più competitive sia sul mercato domestico sia verso il turismo estero. Da questo punto di vista siamo in un ritardo drammatico". E qui si inserisce l’ottima notizia dello shuttle per l’aeroporto di Bologna dalla primavera.

Ilaria Bedeschi