Uno spazio dedicato ai neo papà

Al Centro per le famiglie di Lugo sarà attivato in via sperimentale ’Papà al centro’, spazio dedicato ai papà in attesa e ai neo papà, insieme ai loro bambini, per stare insieme, incontrarsi e raccontarsi. Si tratta di uno spazio per ritrovarsi con altri papà e con gli operatori presenti, ascoltare e condividere l’esperienza della genitorialità, un luogo di incontro, di gioco e di scambio. Sarà attivo un sabato al mese: oggi, il 16 marzo, il 20 aprile e il 18 maggio dalle 10, al Centro per le famiglie, in viale Europa 128 a Lugo. L’accesso è libero e gratuito.