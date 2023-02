Uno spettacolo alla Casa Matha in ricordo di Dino Campana

Con lo spettacolo ‘Varcando il ponte’ portato in scena dalla ‘Compagnia degli Accesi’ di Imola, la ‘Dante Alighieri’ di Ravenna ricorderà questo pomeriggio, alle 17.30, nell’Aula magna della Casa Matha (Piazza Andrea Costa 3 a Ravenna), il poeta Dino Campana del quale lo scorso anno ricorrevano i novant’anni della morte. Luciano Chiesi e Giovanni Tonelli interpreteranno brani tratti dai ‘Canti orfici’ accompagnati da video a cura di Luigi Allegri Notari e Filippo Bernabè.

Nato a Marradi nel 1885 Campana, che ebbe come musa ispiratrice la poetessa Sibilla Aleramo, sognava "una poesia europea musicale". La sua opera influenzò la poesia italiana e in particolare quella ermetica e non è un caso se fu Eugenio Montale, uno dei più autorevoli esponenti dell’ermetismo, a dedicargli un importante saggio che contribuì alla sua riscoperta e rivalutazione.

Curiosa la vicenda dei Canti Orfici’. La sua prima stesura, che il poeta consegnò ad Ardengo Soffici, andò smarrita e Campana dovette riscrivere tutto a memoria. Fortunatamente, però, il manoscritto fu rinvenuto negli anni Settanta del secolo scorso fra le carte conservate dalla famiglia Soffici.