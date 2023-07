"Uno studio geologico per strade più sicure"

FAENZA (Ravenna)

Massimo Isola, sindaco di Faenza, città pesantemente colpita dall’alluvione, è anche presidente dell’Unione dei Comuni della Romagna faentina.

Sindaco Isola, che cosa chiede al generale Figliuolo sul fronte della sicurezza dei fiumi?

"Innanzitutto gli chiedo di agire come vertice più alto di un sistema idrico che attualmente vede le competenze frazionate tra Comuni, Regione, Hera e consorzi di bonifica".

Per il momento sono arrivati ristori di poche migliaia di euro alle famiglie e alle imprese. Cosa potrà fare il generale?

"I tremila euro sono rivolti appunto alla fase emergenziale: quei fondi non c’entrano nulla con la ricostruzione, che dovrà poggiare su fondamenta molto più robuste. Il commissario è di certo consapevole che nella gran parte delle case alluvionate serve ben altro, così come appaiono esponenzialmente più grandi le necessità delle imprese".

Il commissario riuscirà ad accelerare la ricostruzione delle strade dell’Appennino?

"Prima di risistemare le strade o di ricostruirle altrove, in punti non franati, deve essere finanziato uno studio geologico che ci dica perché le piogge hanno causato questa catastrofe. Poi ricostruire di conseguenza. Nel frattempo, chiederemo che in alcuni dei Comuni montani più in difficoltà rimanga costante la presenza dei nuclei inviati dai vigili del fuoco".

Filippo Donati