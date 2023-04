Uno studio sulla miopia nei giovani La ricetta migliore è la prevenzione

L’adozione di mezzi di controllo della miopia in giovani pazienti è importante per contrastarne la progressione. È questo il risultato di uno studio clinico condotto da Forlini Optical, su un totale di 60 ragazzi (24 maschi e 36 femmine) tra i 7 e i 24 anni di età. La ricerca, portata avanti dall’ottico di Ravenna negli ultimi 24 mesi, presenta le evidenze cliniche dell’uso di specifiche lenti oftalmiche o di particolari lenti a contatto, attraverso misurazioni costanti per un periodo di almeno 12 mesi a partire dalla rilevazione della problematica visiva. "In base ai risultati osservati, l’adozione di questi mezzi è da considerarsi davvero

molto soddisfacente, al punto da parlare non soltanto di un rallentamento della progressione miopica ma, nella stragrande maggioranza dei casi, addirittura di un possibile blocco", ha spiegato Gianni Forlini (in foto con Bucci e l’assessore Gallonetto), ottico, optometrista e Ceo di Forlini Optical. "Un difetto del recettore visivo può tradursi in disturbi cognitivi e posturali ed è per questo fondamentale controllarne il suo sviluppo nei primi anni di vita e farlo in relazione a tutti i sistemi sensoriali e motori del bambino", ha commentato Caterina Bucci, fisioterapista, osteopata e titolare del poliambulatorio Genesia. Lo studio è stato presentato durante l’evento ’Generazione miopia’ nella serata di mercoledì, organizzata in collaborazione con il poliambulatorio pediatrico Genesia insieme a Coopervision e Hoya.