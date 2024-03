Unuci, ecco il nuovo direttivo: "Festa d’Azzurro coi paracadutisti"

Si è insediato da qualche settimana il nuovo consiglio direttivo dell’Unuci di Faenza. L’Unione Nazionale degli Ufficiali in Congedo d’Italia, che vanta una quarantina di soci, vedrà in carica come presidente per il nuovo quinquennio Giammarco Zannetti, con vice Enrico Signorelli e consiglieri Giovanni Cacciari, Maurizio Melandri, Roberto Casadio, Nice Zauli, Silvia Signorelli e Ivo Facchini. Il nuovo consiglio ha in programma di organizzare diverse conferenze e serate a tema. I temi riguarderanno l’esperienza militare e le tradizioni storiche, come gli incontri già programmati sulla prima guerra mondiale o quello che avrà a oggetto il periodo pre militare di Francesco Baracca; tuttavia saranno trattati anche argomenti di natura scientifica, ad esempio quello sui lupi. Sono inoltre in via di programmazione gite sociali e turistiche in luoghi che abbiano attinenza con la storia e le tradizioni militari.

Un punto centrale del mandato sarà il ritorno della grande ‘Festa d’Azzurro’, manifestazione che si svolse in città dal 2013 al 2017 e che tra le peculiarità annoverava lo spettacolare lancio dei paracadutisti. "Saremmo intenzionati a organizzare l’evento – ha dichiarato il presidente Zannetti –, possibilmente nel mese di maggio, e chiederemo il coinvolgimento dell’Amministrazione comunale, della Protezione civile, dell’Unione della Romagna Faentina, delle forze dell’ordine, delle forze armate e dei vigili del fuoco, per non dimenticare il grande lavoro da loro svolto in quest’ultimo anno di avversità ed emergenze". In cantiere ci sarebbe anche il ‘Trofeo Manfredo Unuci di tiro a segno’; un altro punto sul quale il consiglio è all’opera riguarda "l’apposizione della grande ceramica a tema che andrà ad abbellire la piazzetta intestata al nostro storico presidente, il tenente colonnello parà Lassalle Giovanni Errani, personaggio noto e molto amato in città per le sue attività di maestro e istruttore di tennis".