Unuci, la sezione lughese ha pubblicato la rivista annuale

Per il 25° anno consecutivo, la sezione lughese dell’Unuci, Unione Nazionale Ufficiali in Congedo, ha pubblicato la sua rivista annuale. Fra le pagine dell’house organ, quest’anno coordinato dal presidente appena riconfermato, Renzo Preda e da Mauro Antonellini, è tracciato il bilancio, in termini di eventi e corrispondenze di vario genere, dell’attività svolta dall’Associazione. La giornata dedicata alla Bandiera Nazionale, celebrata al Polo tecnico professionale di via Lumagni è fra le protagoniste della narrazione, con le immagini legate all’attualità, quelle del centro cittadino sommerso dall’acqua, alle quali sono riservate le due pagine centrali. Fra le corrispondenze più in vista, quella fornita dal Generale Francesco Saverio Agresti, che affronta la tematica del conflitto russo-ucraino, quella del Generale Giuseppe Battaglia, lughese di origine, in servizio presso la Commissione Europea, il racconto del sottotenente di vascello Nicola Zama, di Bagnacavallo, in missione nell’Oceano Indiano e il benvenuto offerto al neo socio, il Generale di Squadra Aerea Alberto Biavati. Il ricordo dell’eroe lughese Francesco Baracca permea l’intera rivista. Ad affiancare Preda, il nuovo consiglio direttivo sarà composto da Mauro Atonellini, Scipione de Leonardis, Angelo Lo Cascio, Monia Savioli e Leo Venieri.