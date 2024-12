Unuci Lugo, bandiere alle scuole

Una tradizione che si rinnova dal 1929. È l’assemblea annuale della sezione lughese dell’Unuci (Unione nazionale ufficiali in congedo) che si è svolta nei giorni scorsi. "La sezione Unuci – ha detto il presidente Renzo Preda –oggi conta 185 soci, al primo posto in Italia nel rapporto fra numero di iscritti e residenti tra le 148 sezioni distribuite sul territorio nazionale e al terzo in regione. Fiori all’occhiello della sezione sono la Giornata del Tricolore, che dal 1997 coinvolge il mondo giovanile ed è dedicata agli studenti della città, la rivista Unuci, diretta da Mauro Antonellini, e la squadra di tiro coordinata da Paolo Edoardo Gagliardi, che nella partecipazione alle gare di tiro a segno è una realtà anche in ambito nazionale". Importante, in particolare, il coinvolgimento delle scuole e degli studenti, sottolineato dalla sindaca della città, Elena Zannoni. L’evento si è concluso con la consegna da parte del prefetto uscente Castrese De Rosa e della sindaca Zannoni, delle bandiere italiana e europea, offerte dalla sezione Unuci a Carmela Greco, dirigente scolastica della media ‘Baracca’ e a Emanuela Gardenghi, vice preside e coordinatrice della primaria ‘Codazzi – Gardenghi‘.

Monia Savioli