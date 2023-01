Unuci, nella rivista i nuovi obiettivi

La rivista annuale della sezione lughese dell’Unuci, Unione Nazionale Ufficiali in Congedo, torna a far parlare di sè. "L’ultimo anno – spiega il presidente Renzo Preda – ci siamo difesi, raggiungendo ancora i 200 soci". L’Unuci Lugo continua a essere prima, a livello nazionale, nel rapporto fra iscritti e abitanti e conserva il terzo posto in regione dopo Bologna e Modena per numero di soci. "La rivista annuale è la dimostrazione che continuiamo a vivere – continua Preda –. È il mezzo che esprime la volontà di proseguire con passione ed entusiasmo il cammino intrapreso nel 1929, portato oggi avanti dal lavoro di squadra grazie all’apporto, fra gli altri, del segretario Flavio Manzato e del coordinatore della squadra di tiro, Paolo Gagliardi". Per il 2023 gli obiettivi sono tanti. "La nostra volontà – sottolinea il presidente – è di organizzare, dopo anni di pausa forzata, la Giornata del Tricolore. Siamo decisi poi a riprendere le nostre visite ai reparti militari del territorio ai cambi di comando o altri significativi eventi. A breve doneremo al comando compagnia Carabinieri di Lugo le bandiere italiana ed europea. Ricorderemo anche il centenario della fondazione Arma Aeronautica. E la nostra squadra di tiro a segno gareggerà a livello nazionale".

m.s.