Uomini e animali: "Romagna, terra selvatica"

L’ultimo libro di Eraldo Baldini insieme a Massimiliano Costa, ‘Romagna selvatica ieri e oggi’ (Il Ponte Vecchio), parla di uomini, animali e ambiente, raccontando la storia e l’attualità di specie scomparse, resilienti, tornate e nuove arrivate. Il libro è corredato da numerose illustrazioni, in particolare immagini scattate dai migliori fotografi naturalistici. Un viaggio adatto a ogni tipo di lettore: dallo specialista della materia all’appassionato, dal curioso a chi, semplicemente, vuole sapere di più della terra in cui vive o che ha desiderio di conoscere e visitare.

Il libro è scritto a quattro mani con Costa, zoologo e direttore del Parco del Delta del Po: chi ha fatto cosa?

"Ci siamo distribuiti il lavoro secondo le relative competenze. L’approccio migliore per raccontare la vicenda della ’Romagna selvatica’ e per attualizzarla è infatti multidisciplinare, usando tutte le fonti e i ‘ferri del mestiere’ relativi non solo alla storia naturale, ma anche – e principalmente – alla zoologia, alla biologia, alle scienze ambientali. Impresa che, accanto al mio apporto di storico e antropologo, deve dunque vedere quello del naturalista, in questo caso Costa: un esperto a tutto tondo, un professionista e studioso della materia, autore di numerose pubblicazioni in merito. Insomma, io mi sono occupato principalmente di quanto accaduto ‘ieri’, e Costa dell’oggi".

A livello personale, facendo leva anche sui suoi ricordi di bambino, quali erano gli ambienti naturali e gli animali che più ricorda di aver frequentato e amato?

"Sono nato in campagna e avevo parenti che visitavo spesso in collina, e da adolescente ho cominciato a frequentare con passione le zone umide e palustri, le mie preferite per il loro indiscusso fascino. Ma devo dire che questi ambienti risultano più ricchi di animali selvatici oggi rispetto agli anni della mia infanzia e giovinezza".

Quali sono le specie ora non più presenti? Tra queste, quali hanno lasciato un segno maggiore nella memoria e nella ‘cultura’?

"Per limitarci ai tempi storici, qui viveva nel medioevo il castoro; il pellicano ha abitato le nostre zone umide almeno fino al XVI secolo; l’orso era presente nelle selve del nostro Appennino fino al XVIII secolo; la lontra si è estinta solo negli anni Settanta del Novecento. Queste specie hanno lasciato un segno indelebile nella ‘cultura’ delle generazioni che le hanno viste e vissute, facendone argomento riscontrabile nel folklore, nel simbolismo, nell’immaginario, nella trattatistica, nella cronaca, nella favolistica, nella leggenda, nel lessico, nella memoria collettiva".

Si può dire che il lupo sia tornato dopo aver rischiato di scomparire? Quali altri animali hanno dimostrato una particolare resilienza?

"Il caso del lupo è emblematico: oggi è una specie che sta riconquistando tutto il nostro territorio. Ma in quanto a resilienza possiamo citare anche il gatto selvatico, presente in alcuni boschi appenninici e nelle pinete ravennati, e poi l’istrice, la martora, molte specie di uccelli, ecc.".

Quali sono, al contrario, i nuovi animali arrivati a seguito dei cambiamenti climatici e ambientali? Cosa ne pensa?

"Sono numerosi i nuovi arrivi o le nuove stanzialità di animali prima di comparsa solo occasionale: pensiamo al fenicottero, ormai divenuto abbondante e iconico; allo sciacallo dorato, individuato nelle pinete; al cormorano, al cigno reale e a diverse altre specie di uccelli, fra cui il cigno nero, l’ibis sacro, alcuni rapaci, la tortora dal collare. Alcuni di questi nuovi arrivati non hanno mancato di creare problemi di diverso genere relativi all’equilibrio ambientale e della biodiversità: pensiamo alla nutria, alla proliferazione sovrabbondante in alcune aree del daino e del cinghiale, al granchio rosso della Louisiana, al granchio blu, alla testuggine palustre americana, ai tanti pesci ‘esotici’... In alcuni dei nostri boschi montani sono arrivati addirittura il visone e il procione. Una situazione in notevole evoluzione".

Roberta Bezzi